Suahasil Nazara Sebut Pelantikan Pejabat Kemenkeu Masa Purbaya Tetap Sah dan Resmi

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, dalam pelantikan 14 pejabat di ruang lingkup Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9). (Dok Djati Waluyo/ JawaPos.com).
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyebut pelantikan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada masa Purbaya Yudhi Sadewa berstatus sah dan resmi.
Suahasil menyebut, sebelumnya terdapat usulan penyempurnaan atas pelantikan yang sudah dilakukan sebelumnya dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Jadi yang sudah dilantik sebelumnya itu resmi, sah menjalankan tugas dan jabatannya masing-masing karena telah ditetapkan, dilantik, dan berjalan," ujar Suahasil dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9).
Suahasil mengatakan, diskusi yang dilakukan bersama dengan Baperjakat membahas mengenai berbagai macam perspektif yang diperlukan dalam konteks organisasi, individu, promosi, hingga mutasi.
Ia memaparkan, Baperjakat dilakukan dengan proses yang berjenjang, dan proses talent management yang melihat kinerja, melihat karakteristik setiap pegawai Kementerian Keuangan, dan memasukkannya ke dalam talent management.
"Sehingga kita bisa betul-betul memilih pejabat-pejabat yang akan menempati jabatan melalui proses mutasi maupun promosi yang berjalan secara sehat, kredibel, dan yang paling penting adalah dipahami oleh seluruh pejabat Kementerian Keuangan sebagai suatu sistem yang berlaku baik," ujarnya.
Suahasil meminta para pejabat yang dilantik untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, menjaga kepastian, menjaga akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi.
Diberitakan sebelumnya, Suahasil melantik 14 pejabat di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Adapun 14 pejabat eselon II yang dilantik berasal dari 12 di lingkup Kemenkeu dan dua lainya untuk mengisi pos di KSSK.
Suahasil mengatakan, pelantikan kali ini merupakan kelanjutan dari pengisian jabatan pimpinan pratama dan pejabat lainya di Kementerian Keuangan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu terakhir.
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