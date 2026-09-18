Persaingan Ritel Makin Ketat, Model Omnichannel Jadi Jalan Baru Mengejar Pertumbuhan

JawaPos.com - Persaingan di industri ritel semakin bergeser dari sekadar perebutan transaksi online ke kemampuan perusahaan menghubungkan berbagai kanal penjualan.

Toko fisik, platform digital, layanan perjalanan, hingga kebutuhan rumah tangga mulai ditempatkan dalam satu ekosistem untuk menjangkau konsumen yang pola belanjanya semakin beragam.

Perubahan model bisnis tersebut terlihat dari kinerja PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli.

Pada semester I 2026, pendapatan neto konsolidasian perusahaan mencapai Rp 14,8 triliun, naik 55 persen secara tahunan dari Rp 9,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan itu melanjutkan kinerja pada 2025 ketika pendapatan neto konsolidasian tercatat Rp 22,4 triliun, tumbuh 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persaingan perdagangan digital kini tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar transaksi yang terjadi melalui aplikasi.

Kehadiran fisik dan integrasi berbagai layanan menjadi bagian lain dari strategi perusahaan menghadapi perubahan kebutuhan konsumen.

Mengapa Toko Fisik Kembali Penting? Pertumbuhan e-commerce tidak otomatis menghilangkan fungsi toko fisik.