Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 18 September 2026 | 01.49 WIB

RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Dibahas, Buruh Ingatkan PHK Tetap Ada Walaupun Upah Murah  

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi saat RDP dengan DPR RI. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan bisa menghapus upah murah bagi para buruh. Politik upah murah dianggap tidak begitu saja mencegah PHK terjadi.
 
Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi mengatakan, perhitungan upah minimum dengan mengkalkulasikan persenan kenaikan per tahun dianggap tidak relevan. Sebab, sistem itu tidak menjamin kesejahteraan buruh.
 
Presidium Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) itu mengatakan, terdapat 2 persoalan dalam pembahasan pengupahan nasional.
 
“Pertama, kita harus menjawab kembali pertanyaan mendasar: apa sesungguhnya fungsi upah minimum? Apakah fungsu  safety net agar kehidupan dan pendapatan pekerja lebih  rendah, dari  batas bawah yang harus menjamin pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak?," kata Rusdi, Kamis (17/9).
 
 
Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip tersebut juga diperkuat Pasal 28D ayat (2) mengenai hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 
“Karena itu, ukuran kecukupan upah tidak boleh berhenti pada angka kenaikan tahunan. Ukurannya harus kembali kepada kebutuhan hidup yang layak. KHL harus menjadi fondasi, sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penyesuaian," imbuhnya.
 
Kedua adalah disparitas upah minimum antar daerah. Sebagai contoh di Jawa Timur. Kota-kota besar seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto upah berada di atas Rp 5 juta, sedangkan Situbondo, Sampang dan Bondowoso masih berada di bawah Rp 2,5 juta.
 
“Disparitas seperti ini harus kita lihat secara objektif. Perbedaan biaya hidup antardaerah memang ada, terutama pada perumahan dan transportasi. Tetapi kita harus memastikan bahwa perbedaan upah tersebut benar-benar mencerminkan perbedaan kebutuhan hidup, bukan akibat perbedaan metodologi atau kualitas survei KHL," jelasnya.
 
Rusdi menjelaskan, tidak adanya kepastian mengenai kebutuhan hidup layak akan membuat kenaikan upah setiap tahun hanya sebatas angka administrasi.
 
“Pertanyaan kita bukan hanya berapa persen upah naik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: setelah naik, apakah pekerja benar-benar semakin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya?," tegasnya.
 
Di sisi lain, dalih upah murah untuk menjaga lapangan kerja terbuka lebar juga tidak relevan. Nyatanya PHK masih terjadi di banyak tempat.
 
"PHK dapat terjadi karena penurunan permintaan, perubahan produksi, restrukturisasi, efisiensi, perubahan teknologi maupun kondisi usaha. Jadi, jangan menyederhanakan persoalan seolah-olah upah murah adalah obat untuk semua persoalan ketenagakerjaan," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Status Ojol Buruh atau Pekerja Mandiri? Akademisi Minta Pemerintah Serap Semua Aspirasi - Image
Ekonomi

Status Ojol Buruh atau Pekerja Mandiri? Akademisi Minta Pemerintah Serap Semua Aspirasi

Rabu, 16 September 2026 | 01.40 WIB

Kapolri Apresiasi Buruh Dorong Desk Ketenagakerjaan Polri Masuk Revisi UU Ketenagakerjaan - Image
Berita Daerah

Kapolri Apresiasi Buruh Dorong Desk Ketenagakerjaan Polri Masuk Revisi UU Ketenagakerjaan

Selasa, 15 September 2026 | 03.26 WIB

Ojol Tolak Disebut Buruh, Pemerintah Diminta Perhatikan Perlindungan Kerja Bagi Pengemudi - Image
Bisnis

Ojol Tolak Disebut Buruh, Pemerintah Diminta Perhatikan Perlindungan Kerja Bagi Pengemudi

Sabtu, 12 September 2026 | 01.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore