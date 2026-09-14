Kapolri Apresiasi Buruh Dorong Desk Ketenagakerjaan Polri Masuk Revisi UU Ketenagakerjaan

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kalangan buruh yang mendorong Desk Ketenagakerjaan Polri masuk dalam revisi UU Ketenagakerjaan.

Menurut Kapolri, dukungan tersebut penting untuk memperkuat penyelesaian persoalan hubungan industrial dan perlindungan terhadap pekerja.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).

“Saya juga berterima kasih bahwa teman-teman buruh mendorong Desk Ketenagakerjaan ini untuk masuk di revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua,” ujar Kapolri.

Kapolri mengatakan, keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri selama ini membantu menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial yang sebelumnya berlarut-larut.

Melalui desk tersebut, Polri berupaya ikut menyelesaikan masalah ketenagakerjaan secara cepat, objektif, profesional, dan berkeadilan.

Sejak 2025 hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan.

Selain itu, sebanyak 4.236 pekerja terdampak PHK telah difasilitasi untuk dapat kembali bekerja.

Kapolri secara khusus mengapresiasi dukungan buruh agar keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri diperkuat melalui revisi RUU Ketenagakerjaan.