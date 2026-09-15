Status Ojol Buruh atau Pekerja Mandiri? Akademisi Minta Pemerintah Serap Semua Aspirasi

JawaPos.com - Akademisi Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi meminta pemerintah mendengar aspirasi para pengemudi online (ojol) terkait status kerja mereka yang masih menjadi perdebatan. Pasalnya, saat ini pendapat di antara para ojol masih terbelah.

Rizal mengatakan, terbaru Konfederasi Serikat Ojol Sulawesi Selatan (KSOS) meminta ojol tetap dikategorikan sebagai pekerja mandiri. namun, di kelompok lainnya ada yang menyuarakan menjadi pekerja atau buruh.

"Pendapat KSOS penting diperhatikan karena menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan kelompok yang memiliki satu pandangan yang seragam mengenai status mereka. Pemerintah tidak boleh menganggap satu aspirasi otomatis mewakili seluruh pengemudi," kata Rizal, Selasa (15/9).

Rizal menjelaskan, status kerja ojol juga harus mempertimbangkan tingkat kontrol platform, kebebasan waktu kerja, dan pola imbalan.

Sebab, karakter kerja ojol sangat beragam, ada yang bergantung pada satu aplikasi, ada pula yang menggunakan beberapa platform sekaligus sambil menjalankan usaha lain.

"Ada pengemudi yang ingin tetap memiliki kebebasan menentukan kapan bekerja, menggunakan platform mana, bahkan menjalankan aktivitas ekonomi lainnya. Karakter seperti ini perlu diperhitungkan ketika pemerintah menentukan status hukum pengemudi," imbuhnya.

Di sisi lain, Rizal sepakat mendorong pemerintah tetap memperhatikan perlindungan bagi ojol. Seperti jaminan sosial, keselamatan kerja, transparansi tarif, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

"Yang harus dihindari adalah anggapan bahwa hanya ada dua pilihan, yakni menjadi buruh sepenuhnya atau menjadi mitra tanpa perlindungan. Pemerintah perlu mencari desain baru yang sesuai dengan karakter ekonomi platform," jelasnya.