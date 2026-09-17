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Ryandi Zahdomo
Kamis, 17 September 2026 | 18.51 WIB

Danantara Mulai Proyek PSEL Bogor Raya Rp2,8 Triliun, Olah 500 Ribu Ton Sampah Tiap Tahun

CEO Danantara Investment Management Pandu Sjahrir saat peresmian pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

CEO Danantara Investment Management Pandu Sjahrir saat peresmian pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mulai dikerjakan.

Proyek bernilai investasi Rp2,8 triliun ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun sekaligus menyuplai energi hijau untuk lebih dari 100.000 rumah warga.

Selain peletakan batu pertama, juga dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli listrik yang nantinya dihasilkan.

CEO Danantara Investment Management Pandu Sjahrir menjelaskan, fasilitas PSEL Bogor Raya 1 dirancang menggunakan standar lingkungan hidup internasional Industrial Emissions Directive (IED).

Fasilitas ini diproyeksikan sanggup menangani sekitar 45 persen dari total timbulan sampah di Kota dan Kabupaten Bogor.

"Dari sisi lingkungan, proyek ini diproyeksikan dapat mereduksi emisi sampah dari TPA hingga 80 persen dan mengurangi emisi karbon sebesar 645.000 ton setara CO2 per tahun," ujar Pandu saat peresmian, Kamis (17/9).

Selain mengatasi masalah sampah, keberadaan PSEL ini juga diharapkan membawa dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

"Inisiatif ini bernilai Rp2,8 triliun dari sisi investasi dan insyaAllah menciptakan lapangan kerja sebesar 1.200 serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80 persen," tambah Pandu.

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Proses seleksi dan evaluasi proyek PSEL Bogor Raya 1 telah melewati tahapan ketat sejak terbitnya Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Dari enam konsorsium yang mengajukan proposal pada Januari 2026, sebanyak dua konsorsium dinyatakan lolos seleksi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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