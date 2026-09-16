Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 17 September 2026 | 05.04 WIB

Purbaya Tepis Rumor Adanya 'Gesekan' sehingga Dia Di-reshuffle

Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa/(Dimas Choirul/Jawapos.com). - Image

Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak ada masalah pergesekan kepentingan dalam proses pergantian jabatan bendahara negara ini.

“Gesekan sih nggak ada. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden,” kata Purbaya kepada wartawan, usai Serah Terima Jabatan Menkeu Republik Indonesia, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (16/9).

Purbaya mengaku telah membuka ruang kemungkinan dirinya berhenti menjadi Menkeu sebelum Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perombakan kursi pimpinan fiskal ini.

“Perasaannya nggak ada, cuma ada hitungan saya, ada sesuatu yang mungkin 50:50 kemungkinannya. Tapi, kan setelah itu hak prerogatif presiden,” ujarnya menambahkan.

Sehari setelah pergantian tersebut, Purbaya mengatakan tidak berminat kembali menduduki jabatan di pemerintahan dan memilih untuk menjalani kehidupan personalnya.

“Nggak (menjadi pejabat). Saya mau memancing di belakang rumah,” kelakarnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama membantah adanya konflik internal di lingkup Kemenkeu.

“Kata siapa? Nggak benar,” ujar Djaka saat dikonfirmasi.

Di luar isu tersebut, Djaka berharap pergantian jabatan Menkeu dapat membuat Kemenkeu dapat makin meningkatkan perannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Purbaya Sesumbar Prestasi Setahun Jadi Menkeu: Ekonomi Tumbuh di Atas 5,61 Persen - Image
Finance

Purbaya Sesumbar Prestasi Setahun Jadi Menkeu: Ekonomi Tumbuh di Atas 5,61 Persen

Selasa, 15 September 2026 | 22.45 WIB

Dirjen Bea Cukai Tepis Isu Konflik Internal Kemenkeu Usai Purbaya Kena Reshuffle - Image
Nasional

Dirjen Bea Cukai Tepis Isu Konflik Internal Kemenkeu Usai Purbaya Kena Reshuffle

Selasa, 15 September 2026 | 22.43 WIB

Purbaya Akui Sudah Hitung Peluang Dirinya Dicopot: 50:50 - Image
Nasional

Purbaya Akui Sudah Hitung Peluang Dirinya Dicopot: 50:50

Selasa, 15 September 2026 | 22.27 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore