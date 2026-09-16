Purbaya Tepis Rumor Adanya 'Gesekan' sehingga Dia Di-reshuffle

JawaPos.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak ada masalah pergesekan kepentingan dalam proses pergantian jabatan bendahara negara ini.

“Gesekan sih nggak ada. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden,” kata Purbaya kepada wartawan, usai Serah Terima Jabatan Menkeu Republik Indonesia, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (16/9).

Purbaya mengaku telah membuka ruang kemungkinan dirinya berhenti menjadi Menkeu sebelum Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perombakan kursi pimpinan fiskal ini.

“Perasaannya nggak ada, cuma ada hitungan saya, ada sesuatu yang mungkin 50:50 kemungkinannya. Tapi, kan setelah itu hak prerogatif presiden,” ujarnya menambahkan.

Sehari setelah pergantian tersebut, Purbaya mengatakan tidak berminat kembali menduduki jabatan di pemerintahan dan memilih untuk menjalani kehidupan personalnya.

“Nggak (menjadi pejabat). Saya mau memancing di belakang rumah,” kelakarnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama membantah adanya konflik internal di lingkup Kemenkeu.

“Kata siapa? Nggak benar,” ujar Djaka saat dikonfirmasi.