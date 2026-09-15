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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 16 September 2026 | 01.02 WIB

Transaksi Valuta Asing Digital Menjangkau 188 Negara

Ilustrasi valuta asing. (Istimewa) - Image

Ilustrasi valuta asing. (Istimewa)

JawaPos.com - Transaksi valuta asing melalui layanan perbankan digital kini menjangkau berbagai negara.

Jenius by SMBC Indonesia mencatat kartu debit dan kartu kreditnya telah digunakan di 188 negara untuk transaksi online, offline, maupun tarik tunai.

Penggunaan tersebut menjadi salah satu gambaran aktivitas finansial digital yang semakin terhubung dengan kebutuhan transaksi lintas negara.

Selain menggunakan kartu, pengguna juga dapat melakukan aktivitas valuta asing melalui aplikasi, mulai dari menabung, menukar, mengirim, hingga menerima mata uang asing.

Tiga mata uang asing yang paling banyak digunakan pengguna adalah dolar Amerika Serikat (USD), dolar Singapura (SGD), dan yen Jepang (JPY).

Jenius juga mencatat pengiriman mata uang asing dengan jarak terjauh dari Indonesia menuju Brasilia, Brasil, dan Carolina Selatan, Amerika Serikat.

Jika dihitung, jaraknya mencapai lebih dari 26 ribu kilometer.

Layanan transaksi mata uang asing tersebut tersedia selama 24 jam dalam tujuh hari.

Perkembangan ini menjadi bagian dari perjalanan Jenius yang telah memasuki satu dekade sejak hadir pada 2016.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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