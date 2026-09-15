IHSG Berpotensi Lanjutkan Koreksi, Cek Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan koreksinya pada perdagangan Selasa (15/9), setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,1 persen ke level 6,534 pada perdagangan Senin (14/9).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) pada label hitam sehingga IHSG masih rawan menguji kembali 6,290-6,370.
MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Senin (14/9), yakni PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Avia Avian Tbk (AVIA).
Saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham MEDC menguat 1,29 persen ke level 1.575, namun masih didominasi oleh volume penjualan.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi MEDC saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.480-1.570, dengan target harga 1.670 hingga 1.715 dan stop loss di bawah 1.440.
Selanjutnya, saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham RAJA terkoreksi 2,44 persen ke level 800 disertai tekanan jual. Koreksi saham RAJA juga telah menembus MA20.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi RAJA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave Y dari wave (B). Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 695-785, dengan target harga 925 hingga 980 dan stop loss di bawah 660.
Untuk saham PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham SSMS terkoreksi 5,44 persen ke level 1.130 disertai tekanan jual.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi SSMS saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.030-1.080, dengan target harga 1.250 hingga 1.350 dan stop loss di bawah 1.005.
Sementara itu, saham PT Avia Avian Tbk (AVIA) direkomendasikan dengan strategi Sell on Strength. Saham AVIA melanjutkan koreksi sebesar 0,57 persen ke level 350 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi saham AVIA juga telah berada di bawah MA20.
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