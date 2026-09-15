Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 15 September 2026 | 14.36 WIB

IHSG Berpotensi Lanjutkan Koreksi, Cek Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan koreksinya pada perdagangan Selasa (15/9), setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,1 persen ke level 6,534 pada perdagangan Senin (14/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) pada label hitam sehingga IHSG masih rawan menguji kembali 6,290-6,370.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Senin (14/9), yakni PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Avia Avian Tbk (AVIA).

Saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham MEDC menguat 1,29 persen ke level 1.575, namun masih didominasi oleh volume penjualan.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi MEDC saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.480-1.570, dengan target harga 1.670 hingga 1.715 dan stop loss di bawah 1.440.

Selanjutnya, saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham RAJA terkoreksi 2,44 persen ke level 800 disertai tekanan jual. Koreksi saham RAJA juga telah menembus MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi RAJA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave Y dari wave (B). Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 695-785, dengan target harga 925 hingga 980 dan stop loss di bawah 660.

Untuk saham PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham SSMS terkoreksi 5,44 persen ke level 1.130 disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi SSMS saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.030-1.080, dengan target harga 1.250 hingga 1.350 dan stop loss di bawah 1.005.

Sementara itu, saham PT Avia Avian Tbk (AVIA) direkomendasikan dengan strategi Sell on Strength. Saham AVIA melanjutkan koreksi sebesar 0,57 persen ke level 350 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi saham AVIA juga telah berada di bawah MA20.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IHSG Berpotensi Koreksi Senin, MNC Sekuritas Rekomendasikan Saham Pilihan - Image
Ekonomi Digital

IHSG Berpotensi Koreksi Senin, MNC Sekuritas Rekomendasikan Saham Pilihan

Senin, 14 September 2026 | 14.35 WIB

Prediksi IHSG Kamis: BIPI, HMSP, TINS Jadi Reaksi Saham Hot! - Image
Ekonomi

Prediksi IHSG Kamis: BIPI, HMSP, TINS Jadi Reaksi Saham Hot!

Kamis, 10 September 2026 | 14.22 WIB

IHSG Rawan Terkoreksi Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham HRUM hingga TPIA - Image
Ekonomi

IHSG Rawan Terkoreksi Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham HRUM hingga TPIA

Selasa, 8 September 2026 | 15.08 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore