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Djati Waluyo
Selasa, 15 September 2026 | 00.48 WIB

Suahasil Nazara Ditunjuk jadi Menkeu, Hans Kwee: Pasar Respons Positif Lewat Intraday Rebound IHSG

Suahasil Nazara ditunjuk jadi Menkeu, pasar bereaksi positif dengan rebound IHSG. Strategi fiskal dan tantangan global jadi sorotan penting saat ini. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Suahasil Nazara ditunjuk jadi Menkeu, pasar bereaksi positif dengan rebound IHSG. Strategi fiskal dan tantangan global jadi sorotan penting saat ini. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara disambut positif oleh pasar dengan melejitnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Senin (14/9).

Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee, mengatakan dampak dari pergantian pimpinan bendahara negara tersebut tergambar dari pergerakan IHSG yang mengalami penguatan kembali.

Ia menyebut, IHSG sempat melemah cukup dalam pada sesi pagi hingga siang akibat reaksi awal (knee-jerk reaction), pergerakan pasar berhasil membalikkan keadaan di sesi sore hingga koreksinya menjadi sangat tipis.

"Intraday rebound (penguatan kembali) ini menunjukkan bahwa pasar merespons transisi ini secara cepat dan positif setelah mencerna kepastian figur kepemimpinan baru," ujar Hans kepada JawaPos.com, Senin (14/9).

Hans mengatakan, dampak dari pergantian tersebut dalam jangka menengah dan panjang juga akan sangat positif. Pasalnya, Suahasil Nazara merupakan teknokrat senior (mantan Kepala BKF dan Wakil Menteri Keuangan) yang menguasai seluk-beluk APBN.

"Kehadiran beliau memberikan kepastian kontinuitas kebijakan (policy continuity) serta menjaga reputasi disiplin fiskal Indonesia di mata investor asing maupun domestik," ucapnya.

Meski begitu, pelaku pasar tetap akan mencermati sejumlah tantangan yang dihadapi Suahasil Nazara setelah menduduki posisi Menteri Keuangan.

Menurutnya, dalam jangka pendek, pelaku pasar akan melihat strategi awal yang akan ditempuh, terutama terkait optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja untuk program-program prioritas pemerintah.

"Pelaku pasar akan mencermati fokus awal Menkeu baru, terutama terkait optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja program prioritas," jelasnya.

Editor: Estu Suryowati
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