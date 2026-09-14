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Muhammad Ridwan
Selasa, 15 September 2026 | 01.03 WIB

Gantikan Purbaya, Intip Total Harta Kekayaan Suahasil Nazara senilai Rp 138 Miliar

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres) - Image

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, kini posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara.

"Mengangkat Profesor Suahasil Nazara, Ph.D. sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029," sebagaimana dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti di Istana Merdeka, Jakarta.

Suahasil menyampaikan, pelantikan dirinya sebagai Menkeu merupakan bentuk kepercayaan oleh Presiden. Ia berharap, bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar.

"Tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya, dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut. Dan semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden," ucap Suahasil usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta.

Total Harta Kekayaan Capai Rp 138 Miliar

Suahasil Nazara memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 138.167.334.176. Harta kekayaan itu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang dilaporkan saat dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada 27 Februari 2026 untuk tahun periodik 2025.

Suahasil tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak delapan bidang yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Depok. Harta kekayaan tidak bergerak itu senilai Rp 49.857.555.000.

Selain itu, Suahasil turut melaporkan harta berupa alat transportasi di antaranya mobil Toyota Camry tahun 2013, mobil Honda Jazz tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2022, dan mobil Toyota Alphard tahun 2019. Harta bergerak milik Suahasil itu berjumlah Rp 1.228.000.000.

Tak hanya itu, Suahasil mengklaim mempunyai harta bergerak lainnya Rp 9.078.963.407, surat berharga Rp 66.876.177.492, kas dan setara kas Rp 6.037.703.482, serta harta lainnya Rp 5.122.926.498.

Jika ditotalkan harta Suahasil seluruhnya mencapai Rp 138.201.325.879. Namun, ia tercatat memiliki utang sejumlah Rp 33.991.703. Sehingga, harta Suahasil senilai Rp 138.167.334.176.

Editor: Estu Suryowati
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