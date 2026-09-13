Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 13 September 2026 | 21.55 WIB

Ekonom Dorong Pendataan Bansos Pakai Sistem Coretax agar Tepat Sasaran

Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id) - Image

Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id)

JawaPos.com - Pemerintah didorong untuk menggunakan sistem Coretax milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pendataan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, penggunaan Coretax akan membuat penyaluran bansos minim potensi kesalahan data.

Coretax, ujarnya, bisa dioptimalkan untuk mencatat data pendapatan, pengeluaran, hingga profil aset seluruh masyarakat Indonesia.

dari situ, pemerintah bisa lebih mudah menentukan siapa yang berhak mendapatkan bansos secara akurat. 

Menurut Wahyudi, metode pengukuran kemiskinan dan pendataan penerima bansos saat ini masih mengandalkan estimasi serta pemodelan statistik yang rentan kekeliruan di lapangan.

Di sisi lain, Coretax dapat dimanfaatkan untuk mencatat seluruh proyeksi aset masyarakat Indonesia.

“Idealnya di negara lain, aplikasi semacam Coretax tidak hanya diisi oleh pembayar pajak, tetapi harus diisi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena bantuan sosial itu adalah kontrak politik,” ujar Media dalam dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, dikutip Minggu (13/9).

Warga yang pendapatan atau asetnya berada di bawah garis kemiskinan cukup melaporkan kondisi keuangannya ke dalam sistem Coretax, sehingga negara dapat langsung mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan.

Sementara itu, bagi masyarakat yang perekonomianya sudah membaik maka sistem secara otomatis akan menyesuaikan statusnya menjadi pembayar pajak.

"Jadi kalau seandainya pendapatan dan aset saya di bawah garis kemiskinan, saya isi Coretax, saya otomatis teridentifikasi miskin, negara otomatis mengirimkan saya uang. That's what we call tax benefit," ujarnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4,3 Juta KPM Baru Terima Bansos usai Pemutakhiran Data DTSEN - Image
Nasional

4,3 Juta KPM Baru Terima Bansos usai Pemutakhiran Data DTSEN

Sabtu, 12 September 2026 | 01.25 WIB

Wajibkan Rekening BRI dan BSI untuk Bansos? Guru Besar UI: Berpotensi Melanggar Hukum - Image
Ekonomi

Wajibkan Rekening BRI dan BSI untuk Bansos? Guru Besar UI: Berpotensi Melanggar Hukum

Jumat, 11 September 2026 | 18.52 WIB

50 Juta Masyarakat Diproyeksikan Akses Portal Bansos, Komdigi Siapkan Uji Sistem - Image
Teknologi

50 Juta Masyarakat Diproyeksikan Akses Portal Bansos, Komdigi Siapkan Uji Sistem

Jumat, 11 September 2026 | 03.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore