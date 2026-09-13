Ekonom Dorong Pendataan Bansos Pakai Sistem Coretax agar Tepat Sasaran

JawaPos.com - Pemerintah didorong untuk menggunakan sistem Coretax milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pendataan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, penggunaan Coretax akan membuat penyaluran bansos minim potensi kesalahan data.

Coretax, ujarnya, bisa dioptimalkan untuk mencatat data pendapatan, pengeluaran, hingga profil aset seluruh masyarakat Indonesia.

dari situ, pemerintah bisa lebih mudah menentukan siapa yang berhak mendapatkan bansos secara akurat.

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Menurut Wahyudi, metode pengukuran kemiskinan dan pendataan penerima bansos saat ini masih mengandalkan estimasi serta pemodelan statistik yang rentan kekeliruan di lapangan.

Di sisi lain, Coretax dapat dimanfaatkan untuk mencatat seluruh proyeksi aset masyarakat Indonesia.

“Idealnya di negara lain, aplikasi semacam Coretax tidak hanya diisi oleh pembayar pajak, tetapi harus diisi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena bantuan sosial itu adalah kontrak politik,” ujar Media dalam dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, dikutip Minggu (13/9).

Warga yang pendapatan atau asetnya berada di bawah garis kemiskinan cukup melaporkan kondisi keuangannya ke dalam sistem Coretax, sehingga negara dapat langsung mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan.

Sementara itu, bagi masyarakat yang perekonomianya sudah membaik maka sistem secara otomatis akan menyesuaikan statusnya menjadi pembayar pajak.