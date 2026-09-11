Wajibkan Rekening BRI dan BSI untuk Bansos? Guru Besar UI: Berpotensi Melanggar Hukum

JawaPos.com - Rencana pemerintah yang memprioritaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui rekening PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dinilai berpotensi menciptakan duopoli di sektor perbankan.

Pasalnya, kebijakan tersebut mengharuskan hampir seluruh warga negara untuk memiliki rekening hanya pada dua bank. Sedangkan, di Indonesia terdapat puluhan bank yang memiliki kemampuan serupa.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Yetty Komalasari Dewi, mengatakan, pemerintah harus melakukan pengkajian lebih dalam, khususnya dari perspektif persaingan usaha.

Menurutnya, pemberian prioritas kepada dua bank tertentu dapat menimbulkan persoalan apabila masyarakat diarahkan atau diwajibkan menggunakan layanan BRI dan BSI, sementara terdapat bank lain yang juga memiliki layanan serupa.

"Bisa menjadi apa, berpotensi melanggar, undang-undang persaingan usaha, seperti itu. Ya bisa gitu. Ya bisa banget," ujar Yetty saat ditemui di Fakultas Hukum UI, dikutip Jumat (11/9).

Yetty mengatakan, negara memang memiliki ruang untuk melakukan intervensi pada sektor tertentu yang dianggap strategis. Namun, intervensi tersebut harus memiliki alasan dan dasar yang jelas.

"Kalaupun kita mau memberikan justifikasi. harus ada prioritas sektornya. 'Oh, ini memang harus negara yang turun.' Jadi, memang negara yang harus melakukan itu," jelasnya.

Dia menilai layanan pembukaan rekening dan penyaluran dana melalui perbankan tidak serta-merta merupakan sektor strategis atau critical yang mengharuskan pemerintah memberikan instruksi secara spesifik kepada masyarakat untuk menggunakan dua bank tertentu.