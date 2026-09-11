4,3 Juta KPM Baru Terima Bansos usai Pemutakhiran Data DTSEN

Ilustrasi masyarakat miskin menerima pencairan bansos. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sedikitnya 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru tercatat telah menikmati bantuan sosial (bansos), sejak Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).
Dengan masuknya KPM baru maka ada sebanyak 4,3 juta masyarakat yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat bansos.
“4,3 KPM masuk berarti 4,3 KPM keluar, karena kan kuotanya tetap sama,” ujar Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).
Andi mengatakan, kuota penerima bansos tetap sama meskipun terdapat perubahan penerima berdasarkan DTSEN.
Pemerintah melakukan pemutakhiran penerima dengan mengalihkan bantuan dari masyarakat yang berada di desil 5 hingga 10 kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4.
“Bansosnya tetap, kuotanya tetap. PKH 10 juta, BPNT 18 juta, BPI 96 juta. Cuma mereka yang dulu menerima desil 10, desil 6, 7, kita pindah ke mereka yang tidak ada di desil 1, 2, 3,” jelasnya.
Menurut Andi, proses pemutakhiran tersebut membuat penerima bansos pada 2026 semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Untuk 2026 ini sudah tidak ada lagi mereka yang berada di desil 5 sampai desil 10 yang menerima PKH dari masyarakat. Semuanya mereka sudah ada di desil 1 sampai 4. BPI juga demikian, bertahap,” ucapnya.
Andi menjelaskan, pemutakhiran data penerima bansos dilakukan karena selama ini sejumlah program bantuan belum bisa maksimal.
Salah satu penyebabnya adalah masih adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022