4,3 Juta KPM Baru Terima Bansos usai Pemutakhiran Data DTSEN

JawaPos.com - Sedikitnya 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru tercatat telah menikmati bantuan sosial (bansos), sejak Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).

Dengan masuknya KPM baru maka ada sebanyak 4,3 juta masyarakat yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat bansos.

“4,3 KPM masuk berarti 4,3 KPM keluar, karena kan kuotanya tetap sama,” ujar Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).

Andi mengatakan, kuota penerima bansos tetap sama meskipun terdapat perubahan penerima berdasarkan DTSEN.

Pemerintah melakukan pemutakhiran penerima dengan mengalihkan bantuan dari masyarakat yang berada di desil 5 hingga 10 kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4.

“Bansosnya tetap, kuotanya tetap. PKH 10 juta, BPNT 18 juta, BPI 96 juta. Cuma mereka yang dulu menerima desil 10, desil 6, 7, kita pindah ke mereka yang tidak ada di desil 1, 2, 3,” jelasnya.

Menurut Andi, proses pemutakhiran tersebut membuat penerima bansos pada 2026 semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

“Untuk 2026 ini sudah tidak ada lagi mereka yang berada di desil 5 sampai desil 10 yang menerima PKH dari masyarakat. Semuanya mereka sudah ada di desil 1 sampai 4. BPI juga demikian, bertahap,” ucapnya.

Andi menjelaskan, pemutakhiran data penerima bansos dilakukan karena selama ini sejumlah program bantuan belum bisa maksimal.