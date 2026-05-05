Purbaya Pastikan Kesehatannya dalam Kondisi Baik: Pinggang Sudah Normal

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pembukaan sekitar 380 lowongan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bagi lulusan SMA/sederajat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dirinya sudah kembali sehat dan menyebut bahwa kunjungannya ke rumah sakit merupakan bagian dari pemeriksaan rutin.
“Iya (masuk rumah sakit), tapi keluar lagi. Ya kan biasalah (pemeriksaan rutin),” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (4/5).
Mengenai kabar kondisi kesehatannya, Purbaya menyatakan saat ini tingkat gula darahnya sudah kembali normal di level 118 mg/dL dan sakit di area pinggangnya sudah mulai pulih.
“Sekarang aman. (Gula darah) 118 mg/dL sudah normal lagi. Saya pikir semuanya sudah lumayan. Pinggang sudah normal,” tuturnya.
Sebelumnya, beredar isu mengenai kesehatan Menkeu Purbaya, yang menduga bahwa Bendahara Negara itu tengah menjalani perawatan di suatu rumah sakit di Jakarta.
Di tengah isu itu, Purbaya membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang, mengindikasikan bahwa dia dalam kondisi bugar.
Dalam video yang diunggah di akun pribadi media sosialnya itu, dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup yang sehat.
“Selamat pagi Guys. Gen Z jangan lupa olah raga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalo saya biasanya renang sih. Nggak berasa 'long weekend'-nya,” tulis Purbaya, dikutip dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Minggu (3/5).
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga telah menanggapi kabar soal kesehatan Menkeu Purbaya.
