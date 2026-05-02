Beredar Kabar Menkeu Purbaya Dirawat di RS, ini Jawaban Wamenkeu

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung merespons kabar di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dirawat di rumah sakit

“Wah enggak tahu saya. Insya Allah sehat. Doakan saja,” ujar Juda saat ditemui usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5).

Juda juga memastikan konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu (6/5) mendatang setelah sebelumnya dibatalkan. Agenda APBN KiTa semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4).

Menurut dia, penjadwalan ulang dilakukan untuk menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbit pada Selasa (5/5), sehingga data dapat disampaikan secara utuh.

Sebelumnya, Purbaya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada Jumat (24/4). Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang.

Purbaya mengatakan dirinya harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap dapat menjalankan aktivitas.

Usai acara tersebut, Purbaya juga tampak kesulitan berdiri dari kursinya hingga harus berpegangan kepada salah satu rekannya. Saat berjalan pun, ia terlihat dibantu ajudannya.