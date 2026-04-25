Serbu Surabaya! BRI Consumer Expo 2026 Tawarkan KPR Super Murah dan Hiburan Spektakuler

JawaPos.com - Mencari solusi finansial sekaligus hiburan dalam satu tempat kini bukan hal sulit. Lewat BRI Consumer Expo 2026, masyarakat Surabaya dan sekitarnya bisa menikmati berbagai promo menarik mulai dari kredit rumah, kendaraan, hingga travel, sambil disuguhi penampilan musisi papan atas Indonesia.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menghadirkan BRI Consumer Expo 2026 yang akan digelar pada 24–26 April 2026 di Ciputra World Surabaya. Event ini dirancang sebagai one stop solution bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai penawaran finansial sekaligus menikmati pengalaman event yang seru.

Dalam expo ini, pengunjung bisa menemukan berbagai penawaran menarik dari produk unggulan BRI. Salah satu yang menjadi sorotan adalah promo Kredit Pemilikan Rumah (BRI KPR) dengan bunga 1,75% fixed 1 Tahun, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian impian dengan skema pembiayaan yang lebih ringan.

Tak hanya itu, tersedia juga Kredit Kendaraan Bermotor (BRI KKB) dengan bunga 2,85% tenor 3 tahun, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin memiliki kendaraan pribadi. Bagi pencinta traveling, BRI Travel Fair turut menawarkan berbagai promo menarik untuk kebutuhan liburan dengan cashback hingga Rp8 juta & Installment mulai 0% hingga 36 bulan dengan BRI Kartu Kredit.

Beragam keuntungan tambahan juga bisa dinikmati pengunjung, mulai dari diskon hingga cashback untuk transaksi menggunakan produk BRI. Welcome Reward BRI Prioritas dan BRI Private berupa cashback hingga Rp 75 juta.

Program menarik lainnya juga dihadirkan selama expo berlangsung, seperti On Day Approval untuk pengajuan BRI Kartu Kredit, peningkatan limit BRI Kartu Kredit hingga kesempatan mendapatkan merchandise menarik bagi pengguna BRImo yang aktif bertransaksi.

Tak hanya dari BRI, berbagai perusahaan anak BRI turut menghadirkan penawaran spesial yang sayang untuk dilewatkan. BRI Finance menawarkan bunga 0% hingga 12 bulan, sementara BRI Life memberikan bonus Pijar senilai Rp 100 ribu bagi pengunjung.

Pegadaian juga hadir dengan solusi investasi emas yang bisa dimulai dari Rp 10 ribu saja,solusi cerdas untuk masa depanmu. Sementara itu, BRI Insurance menghadirkan diskon premi hingga 25% serta perlindungan tambahan berupa Personal Accident dengan nilai pertanggungan Rp 100 juta bagi 37 nasabah pertama yang melakukan closing asuransi kendaraan melalui BRI KKB dan asuransi rumah melalui BRI KPR.