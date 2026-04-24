BRI Consumer Expo 2026 Tawarkan KPR 1,75% dan Konser Artis, Jadi Momentum Berburu Rumah Impian

JawaPos.com - BRI Consumer Expo 2026 yang digelar oleh Bank Rakyat Indonesia di Ciputra World Mall Surabaya menghadirkan penawaran KPR berbunga mulai 1,75 persen sekaligus hiburan dari musisi ternama. Ajang ini membuka peluang bagi masyarakat, terutama pembeli rumah pertama, untuk mewujudkan hunian impian melalui konsep pameran yang menggabungkan solusi finansial dan pengalaman gaya hidup.

Promo Unggulan BRI KPR, Bunga 1,75%

Salah satu daya tarik utama dalam BRI Consumer Expo 2026 adalah promo KPR yang ditawarkan. Pengunjung bisa mendapatkan suku bunga spesial 1,75% eff.p.a fixed untuk 1 tahun.

Selain itu, tersedia juga pilihan bunga tetap hingga 10 tahun serta tenor fleksibel sampai 20 tahun. Skema ini memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam menyesuaikan cicilan dengan kemampuan finansial.

Tak hanya itu, BRI juga menghadirkan program Get Voucher dengan hadiah voucher belanja hingga Puluhan Juta Rupiah untuk setiap nasabah yang melakukan Booking dan realisasi KPR di BRI.

Beragam promo tambahan dari developer turut melengkapi penawaran, mulai dari subsidi DP, bebas biaya KPR, hingga cashback dan tambahan mendapatkan furnitur. Momentum ini menjadi kesempatan terbaik bagi masyarakat untuk mengambil keputusan memiliki rumah impian.

One Stop Solution di Satu Tempat

BRI Consumer Expo 2026 juga dirancang sebagai one stop solution. Berbagai developer ternama hadir menawarkan beragam pilihan hunian sesuai kebutuhan dan budget pengunjung.

Diantaranya adalah Ciputra Group, Pakuwon Group, Sinarmas Land, Summarecon, Perumnas, Intiland, Podo Rukun Group, dan lainnya.

Pengunjung dapat melakukan konsultasi langsung dengan tim BRI terkait pembiayaan, sekaligus mengajukan BRI KPR dengan proses yang mudah cepat.

Dengan konsep ini, BRI ingin memberikan kemudahan dari sisi pencarian properti hingga solusi pembiayaan dalam satu lokasi.

Selain hunian, BRI juga menghadirkan promo Kredit Kendaraan Bermobil (KKB) dengan bunga flat spesial. Berikut penawarannya:

1 tahun: 2,73%

2 tahun: 2,78%

3 tahun: 2,85%

4 tahun: 3,04%

5 tahun: 3,20%