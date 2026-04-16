BRI Consumer Expo 2026 Hadir di Surabaya, Tawarkan Promo KPR hingga Travel Fair

JawaPos.com - Mewujudkan rumah impian, kendaraan idaman, hingga liburan bersama keluarga kini bisa dilakukan dalam satu tempat. Melalui BRI Consumer Expo 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan solusi finansial lengkap dengan berbagai promo menarik bagi masyarakat.
Event ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya di Surabaya dan sekitarnya, untuk mendapatkan penawaran spesial mulai dari BRI KPR, BRI KKB dan BRI Travel Fair dan promo lifestyle lainnya.
Digelar di Ciputra World Mall Surabaya, BRI Consumer Expo 2026 tanggal 24-26 April 2026 dengan menghadirkan berbagai program unggulan yang sayang untuk dilewatkan.
Promo Spesial BRI KPR, Bunga Mulai 1,75%
Bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian impian, BRI menawarkan promo KPR dengan bunga kompetitif selama event berlangsung. Pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran berikut:
Suku bunga spesial 1,75% fixed 1 tahun
Pilihan bunga tetap hingga 10 tahun
Opsi bunga berjenjang dengan tenor hingga 20 tahun
Tak hanya itu, tersedia juga program Spin Wheel dengan hadiah voucher hingga Rp15 juta bagi nasabah yang melakukan booking fee dan realisasi KPR BRI dengan plafon minimal Rp1 miliar.
Menariknya, puluhan developer properti turut berpartisipasi dengan berbagai promo tambahan, seperti subsidi DP, bebas biaya KPR, cashback, hingga bonus furniture dan elektronik.
BRI KKB Hadirkan Bunga Ringan untuk Kendaraan Impian
Selain hunian, BRI juga menghadirkan promo Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan bunga flat spesial. Berikut penawarannya:
1 tahun: 2,73%
2 tahun: 2,78%
3 tahun: 2,85%
4 tahun: 3,04%
5 tahun: 3,20%
Nasabah yang melakukan SPK selama event juga berkesempatan mendapatkan BRIZZI senilai Rp1 juta dengan kuota 20 BRIZZI dan dibayarkan setelah realisasi. Dengan promo ini, memiliki kendaraan impian menjadi lebih ringan dan terjangkau.
BRI Travel Fair, Cashback hingga Rp8 Juta
BRI Consumer Expo 2026 juga menghadirkan Travel Fair bekerja sama dengan berbagai partner ternama seperti Bayu Buana Travel Services, Dwidayatour, Golden Rama Tours & Travel, Panorama JTB, hingga Tiket.com dan Traveloka.
Beragam promo yang ditawarkan antara lain cashback always-on:
Cashback hingga Rp8 juta selama expo
Cashback Rp200 ribu (min. transaksi Rp3 juta)
Cashback Rp500 ribu (min. transaksi Rp7 juta)
Cashback Rp1 juta (min. transaksi Rp15 juta)
Cashback Rp5 juta (min. transaksi Rp70 juta)
