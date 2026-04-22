64 Persen Pelaku UMKM Didominasi Perempuan, Kemendag Dorong Akselerasi Digitalisasi

JawaPos.com — Peran Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kian besar terhadap petumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk menggenjot peran UMKM terlebih di era digital saat ini.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, mengungkapkan, sektor UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari jumlah tersebut, 64 persen pelaku usahanya digerakkan oleh perempuan.

“Jadi tentunya dengan perempuan yang berdaya, harapannya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” kata Roro dalam acara Waktunya START! #JualanNyaman Spesial Hari Kartini, di Kemendag, Rabu (22/4).

Guna mempercepat pertumbuhan sektor UMKM, Kemendag menggandeng platform digital untuk mendorong digitalisasi pelaku UMKM dengan fokus pada pemberdayaan perempuan. Kolaborasi ini untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi perubahan pola pemasaran yang semakin bergeser ke ranah digital.

“Kami menghadirkan sebuah kegiatan kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Tokopedia dan TikTok Shop untuk tentunya yang pertama kita ingin memberdayakan para pelaku usaha UMKM. Kebetulan menyambut Hari Kartini juga, ternyata mayoritas dari yang ikut serta dalam kegiatan hari ini adalah perempuan,” ujar Dyah.

Dalam kegiatan tersebut, pelaku UMKM diperkenalkan pada mekanisme pemasaran digital, termasuk penjualan secara daring dan real-time. Pemerintah mencatat tingginya partisipasi dan respons pelaku usaha dalam simulasi yang dilakukan.

“Dengan berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi, tentunya pelaku usaha harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi,” ujarnya.

Selain pelatihan digital, Kemendag juga menyediakan klinik pendampingan, seperti klinik pemasaran dan desain produk. Program ini bertujuan membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, termasuk kemasan dan tampilan visual agar lebih kompetitif.

"Kita berupaya untuk memberikan masukan dan saran sehingga produknya bisa semakin laku dan diminati oleh pasar secara keseluruhan," ungkapnya.