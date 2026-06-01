Dampak Penguatan Dolar AS Bikin HPE dan Harga Referensi Emas Juni Anjlok

JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan penyesuaian Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Referensi (HR) untuk komoditas emas pada periode 1-14 Juni 2026. Dalam periode ini, kedua indikator tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

HPE emas tercatat sebesar USD 148.396,49 per kilogram, lebih rendah 1,43 persen dibandingkan periode kedua Mei 2026 yang berada di level USD 150.555,29 per kilogram. Sementara itu, HR emas turun menjadi USD 4.615,65 per troy ounce (t oz) dari sebelumnya USD 4.682,80 per t oz.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1416 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan, koreksi harga emas terjadi selama periode pengumpulan data yang menjadi dasar penetapan harga.

“Selama proses pengumpulan data, harga emas terkoreksi sebesar 1,43 persen. Selain dipengaruhi pergeseran preferensi investor ke instrumen berbasis imbal hasil, pasar emas memasuki fase konsolidasi yang mendorong terjadinya aksi ambil untung (profit-taking). Di sisi lain, arah kebijakan moneter global dan prospek ekonomi dunia turut memengaruhi pergerakan harga emas internasional,” ujar Tommy dalam keterangannya, Senin (1/6).

Menurut Kemendag, penetapan HPE dan HR emas dilakukan berdasarkan data teknis yang disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan mempertimbangkan dinamika harga di pasar global. Adapun acuan harga emas yang digunakan berasal dari publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Tommy menambahkan, proses penentuan HPE dan HR emas dilakukan melalui koordinasi sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna memastikan harga yang ditetapkan mencerminkan kondisi pasar terkini.