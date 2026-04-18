Jusuf Kalla Sindir Keras Termul: Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!

JawaPos.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai peran krusialnya dalam perjalanan karir politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4), JK menegaskan bahwa ia memiliki andil besar dalam memuluskan jalan Jokowi dari Solo hingga menembus kursi kepresidenan.

Pernyataan ini muncul di tengah riuhnya polemik video ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang belakangan viral karena diduga bermuatan sensitif.

JK tampak geram dengan narasi-narasi miring yang beredar di media sosial. Ia menepis segala keraguan mengenai kontribusinya terhadap Jokowi dengan nada tinggi.

Ia secara khusus menyindir kelompok yang ia sebut sebagai "termul" atau Ternak Mulyono, istilah yang kerap digunakan netizen untuk menyindir loyalis Jokowi.

"Apa kurangnya saya coba? Saya yang bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu, termul-termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK, Sabtu (18/4).

Jejak Rekam dari Solo ke Jakarta JK mengisahkan bahwa dukungannya kepada Jokowi bukanlah hal baru. Ia merujuk pada momen saat Jokowi memulai langkah besarnya di Ibu Kota.

Ia memastikan bahwa langkah Jokowi menjadi gubernur hingga akhirnya memimpin Indonesia tidak lepas dari perannya.

"Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo, untuk jadi Gubernur. Saya yang bawa," katanya.

Tidak hanya berhenti di situ, JK juga mengungkap bahwa Megawati Soekarnoputri, Ketua PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, sempat menyampaikan apresiasi atas perannya tersebut.