Kompak Naik, Simak Daftar Lengkap Harga Emas UBS, Antam, Galeri24 Sabtu Pagi Ini

JawaPos.com-Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu, pukul 07.40 WIB, menunjukkan serempak naik masing-masing ke angka Rp2.890.000, Rp2.972.000, dan Rp2.876.000 per gram.

Adapun tiga harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian pada Jumat pagi (10/4/2026) yakni UBS Rp2.879.000, Antam Rp2.964.000, dan Galeri24 Rp2.865.000 per gram

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.508.000