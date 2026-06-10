Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 11 Juni 2026 | 03.18 WIB

Pendapatan ANTAM 2025 Tembus Rp 84 Triliun, Tumbuh 22 Persen

Ilustrasi PT ANTAM (Persero) Tbk. (dok. ANTM) - Image

Ilustrasi PT ANTAM (Persero) Tbk. (dok. ANTM)

JawaPos.com - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 84,64 triliun sepanjang tahun 2025. Direktur Utama ANTAM, Untung Budiharto, mengatakan capaian pendapatan yang diperoleh perusahaan melonjak siginifikan jika dibandingkan dengan perolehan 2024.

“Pada tahun 2025, antam membukukan pendapatan sebesar Rp 84,64 triliun, meningkat 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Untung dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/6).

Untung mengatakan, Perseroan juga mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp 7,92 triliun atau tumbuh sebesar 106 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Ia menjelaskan pertumbuhan laba bersih pada tahun 2025 didukung oleh berbagai faktor strategis baik dari sisi operasional, komersial maupun kondisi pasar.

Direktur Strategi Korporasi Pengembangan Usaha dan Komersial, Handi Sutanto, menjelaskan pertumbuhan laba bersih ANTM meningkat cukup signifikan pada tahun buku 2025 didorong oleh kinerja operasional yang kuat di seluruh lini bisnis Perseroan.

“Di nikel produksi kami meningkat 62 persen, penjualannya juga meningkat signifikan 75 persen year over year,” ujar Handi.

Peningkatan produksi nikel terjadi seiring dengan optimalisasi pertambangan dan juga optimalisasi atas Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang didapatkan perusahaan. Selain itu, didorong juga dengan tingginya permintaan bahan baku hilirisasi dalam negeri.

Handi melanjutkan, pada bauksit ANTM membukukan peningkatan produksi tertinggi 112% dan untuk penjualannya 157% year over year. Peningkatan tersebut terjadi lantaran Perseroan berhasil memanfaatkan momentum optimalisasi RKAB.

Kemudian bisnis emas yang menjadi salah satu pendorong utama kinerja Perseroan melalui tingginya permintaan emas domestic.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp10.000, Cek Rinciannya di Sini - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp10.000, Cek Rinciannya di Sini

Rabu, 10 Juni 2026 | 15.42 WIB

Harga Emas Antam Sabtu, 30 Mei 2026: Naik Rp 25.000 Jadi Rp 2.799.000 Per Gram - Image
Finance

Harga Emas Antam Sabtu, 30 Mei 2026: Naik Rp 25.000 Jadi Rp 2.799.000 Per Gram

Sabtu, 30 Mei 2026 | 16.59 WIB

Harga Emas Antam Jumat, 29 Mei 2026: Naik Rp 20.000 Jadi Rp 2.774.000 Per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Jumat, 29 Mei 2026: Naik Rp 20.000 Jadi Rp 2.774.000 Per Gram

Jumat, 29 Mei 2026 | 17.04 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore