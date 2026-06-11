Antam Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, ini Susunan Lengkapnya

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) Untung Budiharto
JawaPos.com - Pemegang saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), merombak jajaran dewan komisaris dan direksin pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang dihelat pada Rabu (10/6).
Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, mengatakan perusahaan akan memperkuat soliditas manajemen dan menjadi motor penggerak antam untuk terus tumbuh sebagai perusahaan pertambangan berdaya saing global.
“Sebagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan bisnis ke depan. RUPST tahun 2025 telah menetapkan perubahan susunan pengurus perusahaan dengan keputusan RUPST,” ujar Untung dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/6).
Pada rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Arini Kasmira menjadi Direktur Keuangan Antam menggantikan Arianto Sabtonugroho Rudjito. Selain itu, Hartono yang sebelumnya menjabat Direktur Operasi dan Produksi kini menjadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Mineral.
RUPST Antam juga mengukuhkan pemberhentian dengan hormat M. Rudy Salahuddin Ramto dari jabatan komisaris yang berlaku sejak 19 Desember 2025. Pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat I Dewa Wirantaya dari posisi Direktur Pengembangan Usaha dan Arianto Sabtonugroho Rudjito dari jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
Untung mengatakan jajaran direksi dan komisaris yang baru diharapkan dapat mendukung langkah ANTAM dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan.
"Dalam periode ini, bersama dengan jajaran direksi dan dewan komisaris yang merupakan figur-figur profesional yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi besar untuk membawa ANTAM melangkah lebih jauh, memberikan nilai tambah yang besar, dan berkontribusi lebih nyata bagi negara," katanya.
Berikut daftar susunan dewan direksi dan komisaris PT Antam.
Direktur Utama: Untung Budiharto
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Mineral: Hartono
Direktur Strategi Gilirisasi dan Operasi Hilir: I Dewa bagus Sugata Wirantaya
Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha, dan Komersial: Handi Sutanto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arini Kasmira
Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi: Ratih Dewihandajani Lindawardhani Amri
Komisaris Utama: Irwandy Arif
Komisaris: Ellen Setiadi
Komisaris Independen: Ridwan
Komisaris: Rudy Sufahriadi
Komisaris: Aryanto Wibowo
Komisaris Independen: Pius Lustrilanang
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