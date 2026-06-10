Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 10 Juni 2026 | 15.42 WIB

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp10.000, Cek Rinciannya di Sini

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga emas Antam hari ini Rabu (10/6) tercatat menalami penurunan sebesar Rp 10.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya.

Berdasarkan situs Pegadaian, harga jual emas Antam saat ini dibanderol Rp 2.843.000, sedangkan harga jual atau buyback berada di level Rp 2.556.000.

Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.474.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.623.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.898.000. Lalu emas dengan ukuran 25 gram dibanderol Rp 69.615.000.

Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.579.000 per gram.

Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.

Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika saja memiliki 5 gram dengan harga beli mencapai Rp 4.680.000, apabila dijual saat ini maka akan laku sebesar Rp 13.978.000 (belum termasuk pajak).

Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh secara total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut sebesar Rp 9.298.000. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Demam Emas Karakter Anime di Tiongkok, Harga Gelang Bisa Naik 3 Kali Lipat - Image
Bisnis

Demam Emas Karakter Anime di Tiongkok, Harga Gelang Bisa Naik 3 Kali Lipat

Senin, 8 Juni 2026 | 16.20 WIB

KPK Sita Ratusan Gram Emas dari OTT Ditjen Imigrasi - Image
Kasuistika

KPK Sita Ratusan Gram Emas dari OTT Ditjen Imigrasi

Kamis, 4 Juni 2026 | 08.48 WIB

ART Gadungan Mencuri di Rumah 2 Majikan, Emas Batangan dan Dolar Raib - Image
Surabaya Raya

ART Gadungan Mencuri di Rumah 2 Majikan, Emas Batangan dan Dolar Raib

Senin, 25 Mei 2026 | 05.41 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore