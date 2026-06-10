Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp10.000, Cek Rinciannya di Sini

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam hari ini Rabu (10/6) tercatat menalami penurunan sebesar Rp 10.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya.
Berdasarkan situs Pegadaian, harga jual emas Antam saat ini dibanderol Rp 2.843.000, sedangkan harga jual atau buyback berada di level Rp 2.556.000.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.474.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.623.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.898.000. Lalu emas dengan ukuran 25 gram dibanderol Rp 69.615.000.
Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.579.000 per gram.
Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.
Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika saja memiliki 5 gram dengan harga beli mencapai Rp 4.680.000, apabila dijual saat ini maka akan laku sebesar Rp 13.978.000 (belum termasuk pajak).
Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh secara total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut sebesar Rp 9.298.000. (*)
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