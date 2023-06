KAI Catat 593.130 Penumpang Gunakan Kereta Api Selama Libur Panjang, Ini Rute Favoritnya

"Untuk rute favorit pilihan masyarakat pada periode long weekend tersebut adalah Jakarta - Bandung pp, Jakarta Yogyakarta pp, Jakarta - Surabaya pp, Bandung - Surabaya pp, dan tujuan lainnya," kata Joni dalam keterangannya, Minggu (4/6).

Dia juga mengungkapkan, untuk mengakomodir meningkatnya volume pelanggan pada libur panjang tersebut, total perjalanan KA Jarak Jauh yang dioperasikan adalah sebanyak 1.109 perjalanan. Jumlah tersebut rata-rata 222 perjalanan KA per hari, naik 4 persen dibanding pekan sebelumnya yaitu rata-rata 214 perjalanan KA per hari.

"Sehingga momen liburan bersama keluarga atau kawan dapat dinikmati pelanggan dengan nyaman, dan menyenangkan,” imbuh Joni.

Biaya tambahan atas begasi yaitu untuk kelas ekskutif Rp 10.000,00 per kg, kelas bisnis Rp 6.000,00 per kg dan kelas ekonomi Rp 2.000,00 per kg. Selain itu, pelanggan KA tidak boleh membawa barang-barang tertentu di dalam bagasi kereta api