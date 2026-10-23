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Antara
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.30 WIB

Gen Z dan Milenial Dominasi Perdagangan Emas secara Digital

Sebanyak 68 persen berasal dari generasi Z dan milenial dengan komposisi 36 persen berasal dari generasi milenial dan 32 persen dari generasi Z. (ANTARA) - Image

Sebanyak 68 persen berasal dari generasi Z dan milenial dengan komposisi 36 persen berasal dari generasi milenial dan 32 persen dari generasi Z. (ANTARA)

JawaPos.com - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mencatat generasi Z dan milenial menjadi pengguna yang mendominasi perdagangan pasar fisik emas secara digital sebanyak 19,2 juta hingga September 2026.

Sebanyak 68 persen berasal dari generasi Z dan milenial dengan komposisi 36 persen berasal dari generasi milenial dan 32 persen dari generasi Z.

“Komposisi pengguna tersebut menunjukkan bahwa generasi muda dalam hal ini gen Z dan milenial semakin terbuka terhadap layanan investasi emas berbasis digital. Kelompok demografi gen Z dan milenial tentunya akan menjadi potensial market yang besar dalam pengembangan emas digital,” ucap Head of Business Unit Commodity ICDX Zulfal Faradis, dikutip Jumat (23/10).

Generasi milenial adalah kelompok demografi yang lahir dalam kurun waktu tahun 1981-1996 yang saat ini berusia 30-45 tahun. Adapun generasi Z adalah kelompok demografi yang lahir dalam kurun waktu tahun 1997-2012 yang saat ini berusia 13–29 tahun.

Dengan jumlah yang hampir 50 persen dari total penduduk Indonesia, lanjutnya, generasi Z dan milenial menjadi faktor kunci dalam pengembangan pasar fisik emas digital.

Selain itu, dia menilai gaya hidup mereka yang serba digital serta posisi generasi ini yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri membuat emas digital akan menjadi instrumen investasi jangka panjang yang sesuai dengan gaya hidupnya.

Data kependudukan semester I tahun 2026 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dengan jumlah 75,36 juta jiwa (25,98 persen), disusul generasi milenial sebanyak 68,53 juta jiwa (23,62 persen).

Selebihnya, kelompok gen X sebanyak 55,51 juta jiwa (19,13 persen), dan gen Alpha sebanyak 55,41 juta jiwa (19,10 persen). Adapun sisanya yaitu generasi baby boomers, gen Beta dan silent generation berada di bawah 10 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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