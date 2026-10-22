Pembeli Emas Indonesia Terjepit di Tengah Lonjakan Harga Minyak yang Memicu Kecemasan Inflasi Baru

JawaPos.com - Bagi banyak keluarga Indonesia, emas sejatinya tidak pernah soal trading. Emas adalah cara menabung, entah itu menyisihkan beberapa gram untuk pernikahan anak atau menyimpan sebatang emas kecil di rumah kalau suatu saat datang tahun yang sulit.

Namun belakangan, berita seputar emas menjadi membingungkan, dan itu masih ungkapan yang halus.

Harga minyak mentah kembali naik, dan bersamaan dengan itu, pembicaraan soal inflasi kembali muncul. Biasanya itu terdengar seperti kabar baik bagi emas. Masalahnya, kekhawatiran inflasi juga bisa mendorong ekspektasi suku bunga lebih tinggi, dan suku bunga tinggi jarang bersahabat dengan emas. Akibatnya, logam mulia ini terus ditarik ke satu arah, lalu ke arah lainnya.

Mengapa Kenaikan Harga Minyak Memukul Indonesia dengan Keras

Indonesia mengimpor lebih banyak minyak daripada yang diproduksinya, dan dari situlah masalah dimulai. Minyak mentah yang lebih mahal tidak lama tinggal di luar negeri. Jika Anda sedang memantau harga emas hari ini dari Bandung, Makassar, atau Medan, minyak adalah salah satu alasan angka itu terus bergerak, meski tidak pernah disebut di layar.

Biaya Bahan Bakar Menyebar Tanpa Suara

Coba pikirkan seberapa jauh sekarung beras menempuh perjalanan sebelum sampai di toko di Ambon atau Kupang. Truk, pelabuhan, kapal, lalu truk lagi. Ketika bahan bakar lebih mahal, setiap tahap perjalanan itu ikut lebih mahal, dan cepat atau lambat ada yang membayarnya di kasir.

Rupiah Juga Merasakannya

Ada jalur kedua, dan yang ini lebih licik. Membayar minyak impor berarti membeli dolar. Beli cukup banyak, dan rupiah mulai melemah. Di sinilah pembeli emas terjebak. Emas dihargai dalam dolar di seluruh dunia, jadi rupiah yang lebih lemah bisa mendorong harga lokal naik bahkan pada hari ketika emas internasional nyaris tidak bergerak.

Jadi minyak menghantam pembeli emas Indonesia dua kali. Sekali lewat pasar dunia, dan sekali lewat dompet mereka sendiri.

Emas Mendapat Sinyal yang Bertentangan

Emas suka menjadi sosok paling tenang di ruangan. Kali ini ia diberi dua naskah, dan keduanya tidak cocok.

Alasan yang Mendukung Emas

Kekhawatiran inflasi biasanya menjadi panggung emas untuk bersinar. Tanyakan kepada kerabat yang lebih tua mengapa mereka menyimpan emas ketimbang uang tunai, dan Anda mungkin akan mendengar jawaban yang kurang lebih sama.