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Aulia Rahmi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.21 WIB

6 Zodiak Diprediksi Beruntung Mulai 21 Oktober 2026, Ada Peluang Emas di Balik Ujian yang Dihadapi

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Keberuntungan tidak selalu hadir ketika kehidupan berjalan mulus.

Terkadang, peluang terbaik justru muncul setelah seseorang menghadapi kesalahan, melewati konflik, atau bertahan dalam perjuangan yang terasa melelahkan.

Situasi yang semula dianggap sebagai hambatan pun dapat menjadi awal perubahan ketika disikapi dengan bijaksana.

Pada Rabu, 21 Oktober 2026, 6 zodiak diprediksi memiliki peluang untuk merasakan perkembangan positif berdasarkan interpretasi kartu tarot.

Capricorn, Aries, Scorpio, Virgo, Cancer, dan Libra masing-masing memiliki gambaran keberuntungan yang berbeda, mulai dari kesempatan memperbaiki diri hingga potensi memperoleh hasil dari kerja keras dan menemukan jalan keluar dari persoalan.

Meski demikian, keberuntungan tidak selalu berarti mendapatkan uang atau mencapai kesuksesan secara instan.

Ada kalanya, keberuntungan hadir dalam bentuk kemampuan mengendalikan emosi, keberanian menghadapi kenyataan, atau kesempatan untuk memulai kembali.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memiliki peluang emas di balik ujian yang dihadapi pada 21 Oktober 2026?

Berikut 6 zodiak yang beruntung dilansir dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN.

1. Capricorn: Kesalahan Masa Lalu Bisa Menjadi Titik Balik Menuju Perubahan

Editor: Hanny Suwindari
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