Asian Para Games 2026: Gischa Zayana Wujudkan Amanah Orang Tua Lewat Emas Cabor Boccia

JawaPos.com - Atlet boccia Indonesia Gischa Zayana mengatakan telah mewujudkan amanah orang tuannya agar menorehkan prestasi pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang.

"Sebelum ke sini memang orang tua yang memberikan pesan agar saya bermain dengan baik, tidak menyerah dan alhamdulillah bisa saya wujudkan," kata Gischa di Nagoya, Jepang, Kamis.

Gischa meraih medali emas dari nomor individu putri BC2 dengan mengalahkan wakil Hong Kong Hiu Lam Yeung dalam laga final di Nagoya City General Gymnasium.

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Ia mempersembahkan emas kedua dari tiga medali emas yang diraih tim boccia. Dua emas lainnya dipersembahkan oleh Handayani dari nomor individu putri BC1 dan Felix Ardi Yudha dari nomor individu putra BC2.

Gischa pun mempersembahkan medali emas untuk kedua orang tuanya yang telah memberikan dukungan total baginya untuk bersaing di Nagoya.

Selain itu, medali tersebut ia persembahkan untuk tim boccia, federasi, dan masyarakat Indonesia yang selalu mendukung dan mendoakannya.

Gischa mengaku senang dengan kemenangan atas Lam Yeung yang kerap mengalahkannya dalam berbagai pertemuan pada kejuaraan lainnya.

Meskipun demikian, Gischa menilai penampilannya belum maksimal karena banyak melakukan kesalahan dalam laga final tersebut.