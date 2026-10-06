Kemajuan Penetrasi Internet Dorong Berkembangnya Bank Digital di Indonesia 

Acara penghargaan Top Digital Financial Award (TDFA) 2026 di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam digitalisasi sektor keuangan didorong penetrasi internet yang baik dan didukung jaringan 5G. Adopsi teknologi sektor jasa keuangan juga terus tumbuh mengikuti perkembangan teknologi digital. Selain itu, kini AI telah menjadi standar baru, bukan lagi pembeda.
Mengapresiasi hal tersebut, Media Asuransi menggelar acara penghargaan Top Digital Financial Award (TDFA) 2026. Acara pemberian penghargaan dilaksanakan di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, 6 Oktober 2026.
“Tahun ini, Media Asuransi menyelenggarakan Top Digital Financial Awards (TDFA) untuk yang keempat kalinya. Dalam dua penyelenggaraan sebelumnya dengan nama Digital Financial Excellence Awards (DFEA). Kemudian di dua tahun terakhir menggunakan nama Top Digital Financial Awards (TDFA),” ujar Plt. Direktur PT Media Asuransi Indonesia, S. Edi Santosa dalam kata sambutannya.
Anggota Dewan Juri Top Digital Financial Awards 2026, Axl Nakata, mengatakan bahwa penghargaan ini memiliki makna yang penting di masa sekarang.
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“Hal ini seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia digital, juga di tengah tantangan perekonomian dan geopolitik global yang tak menentu beberapa tahun terakhir. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi industri keuangan untuk terus beradaptasi dan berinovasi, menghadirkan solusi dan layanan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Tim peneliti LRMA bekerja sama dengan tim peneliti Pinnacle Analytics Indonesia, melakukan riset dengan berbagai pendekatan. Penilaian bersumber dari survei pengguna berbasis web (CAWI) terhadap lebih dari 1.000 responden di seluruh Indonesia, sehingga hasilnya sepenuhnya mencerminkan pengalaman nyata nasabah dalam memakai layanan keuangan digital sehari-hari
Penghargaan Top Digital Financial Award 2026 kriteria modal inti s/d Rp6 Triliun meliputi PT Bank Digital BCA, PT Super Bank Indonesia, PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Krom Bank Indonesia Tbk, PT Bank Aladin Syariah Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
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