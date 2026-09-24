Risiko AI Meningkat, Bank Indonesia Perkuat Keamanan Sistem Keuangan Digital

JawaPos.com - Pesatnya perkembangan teknologi di bidang keuangan berjalan beriringan dengan meningkatnya potensi adanya kejahatan digital di Indonesia. Jika tidak membangun keamanan siber dengan lebih kokoh, kejahatan digital bakal semakin membesar.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan adopsi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) hingga otomasi dinilai turut meningkatkan risiko serangan siber, penyalahgunaan data, penipuan, dan scam.

“Tentunya kita juga tahu bahwa pesatnya adopsi AI dan otomasi yang sekarang ini terjadi itu juga meningkatkan resiko cyber, penyalahgunaan data, serta fraud dan juga scam,” ujar Destry dalam acara Fekdi x IFSE 2026 di Jakarta pada Kamis (24/9).

Destry berujar perkembangan teknologi yang semakin cepat perlu diimbangi dengan penguatan keamanan dalam ekosistem keuangan digital.