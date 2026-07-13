Survei Ipsos Indonesia 2026 Catat Keamanan dan Kepercayaan Jadi Penentu Pilihan Bank Digital 

JawaPos.com – Di tengah semakin meningkatnya adopsi layanan perbankan digital di Indonesia, keamanan menjadi faktor yang semakin menentukan dalam keputusan konsumen memilih bank digital. Temuan terbaru dari survei Ipsos Indonesia tahun 2026 menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mencari kemudahan dan keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan rasa aman dalam menyimpan dan mengelola dana mereka secara digital.

Hasil survei ini juga menununjukan bahwa sistem keamanan dan perlindungan privasi data yang terjamin menjadi alasan utama masyarakat dalam memilih bank digital, dengan 65% responden menyebut faktor tersebut sebagai pertimbangan utama. Faktor ini bahkan berada di atas berbagai manfaat lainnya, termasuk penawaran promo, diskon, dan cashback yang dipilih oleh 54% responden.

Menurut Hansal Savla, Managing Director Ipsos Indonesia, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aspek keamanan mencerminkan kematangan perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan digital.

"Seiring berkembangnya ekosistem perbankan digital di Indonesia, konsumen semakin memahami bahwa keamanan bukan hanya soal perlindungan data. Kepercayaan terhadap produk, stabilitas layanan, kemudahan akses dana, dan keandalan transaksi menjadi faktor utama yang membentuk keyakinan mereka dalam memilih bank digital," ujar Hansal Savla, Managing Director Ipsos Indonesia.

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Di surveinya kali ini, Ipsos menunjukkan bahwa dalam memilih bank digital yang terdaftar di di OJK serta dijamin oleh LPS, konsumen tidak hanya mempertimbangkan fitur keamanan yang tersedia pada sebuah bank digital, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap produk simpanan yang ditawarkan.

Pada aspek produk tabungan dan deposito yang terasa aman dan terpercaya, SeaBank memperoleh skor tertinggi sebesar 69%. Dan pada posisi berikutnya ditempati oleh Bank Jago (56%), SuperBank (53%), NeoBank (47%), dan AlloBank (45%).

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap produk simpanan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun persepsi keamanan di kategori bank digital. Konsumen cenderung menilai keamanan berdasarkan keyakinan mereka bahwa dana yang disimpan dapat dikelola dengan baik dan memberikan rasa tenang.

Selain aspek keamanan pada produk, pengalaman penggunaan aplikasi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi keamanan. Aplikasi yang stabil dan minim gangguan memberikan keyakinan lebih bagi nasabah saat melakukan aktivitas perbankan sehari-hari.

Dalam survei ini, 66% responden menganggap bahwa SeaBank memiliki aplikasi yang stabil dengan minim error atau gangguan, diikuti oleh Bank Jago (51%), SuperBank (47%), NeoBank (43%), dan AlloBank (26%).