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Nanda Prayoga
Kamis, 8 Oktober 2026 | 02.44 WIB

Pameran Buku di ICE BSD Tangerang Akhir Oktober, Hadirkan Jutaan Buku Selama 24 Jam

Ilustrasi membaca buku. (Magnific) - Image

Ilustrasi membaca buku. (Magnific)

JawaPos.com - Pameran buku Big Bad Wolf (BBW) akan menghadirkan jutaan buku. Untuk perhelatan di Jabodetabek, rencananya akan berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada 28 Oktober sampai 1 November.

Pameran buku akan berlangsung selama 24 jam dan tidak dikenakan biaya masuk. Selain menghadirkan beragam koleksi buku, penyelenggara juga menggandeng Little Ummah untuk menghadirkan pilihan bacaan anak yang mengenalkan nilai dan adab Islam melalui cerita sehari-hari.

Country Director BBW Books Indonesia Marthius Wandi Budianto mengatakan penyelenggaraan di Jakarta menjadi bagian dari rangkaian BBW Indonesia sepanjang 2026.

“Sepuluh tahun perjalanan BBW di Indonesia adalah perjalanan yang kami bangun bersama masyarakat. Jakarta menjadi puncak perayaan ini, dan kami ingin menghadirkannya sebagai pengalaman yang lebih besar, lebih meriah, dan dapat dinikmati selama 24 jam,” ujar Marthius Wandi Budianto di Jakarta pada Rabu (7/10).

Sementara itu, Founder BBW Books Andrew Yap mengatakan penyelenggaraan BBW di Indonesia selama ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap buku.

Editor: Diar Candra
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