Memoar Anak Buruh Tani Trowulan Tembus 4 Besar Amazon AS, Anggun Jadi Inspirasi

Ridwan menulis buku berjudul A Farm Laborer's Son: An Indonesian Immigrant's Journey of Hope, Family, and the American Dream itu berhasil menempati peringkat ke-4 kategori Emigrant & Immigrant Biographies di Amazon AS. (Ridwan for JawaPos.com)

JawaPos.com - Perjalanan hidup dari keluarga sederhana hingga berhasil membangun kehidupan di negeri orang menjadi kisah yang menarik perhatian pembaca di Amerika Serikat (AS).

Perjalanan tersebut dituangkan dalam sebuah memoar yang mencatat berbagai fase kehidupan seorang anak desa asal Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

“Senang sekali, dan yang paling utama, saya bersyukur,” kata Ridwan, yang kini tinggal di Palm Springs, California itu.

Memoar berjudul A Farm Laborer's Son: An Indonesian Immigrant's Journey of Hope, Family, and the American Dream itu berhasil menempati peringkat ke-4 kategori Emigrant & Immigrant Biographies di Amazon Amerika Serikat pada 29 September 2026.

Pencapaian tersebut diraih hanya lima hari setelah buku itu diterbitkan pada 24 September 2026. Ridwan mengatakan, capaian tersebut terasa sulit dipercaya mengingat dirinya berasal dari keluarga buruh tani di sebuah desa di Mojokerto.

“Saya anak buruh tani dari desa. Dulu belajar membaca dari bungkus sabun,” ujarnya.

Buku setebal 250 halaman tersebut merupakan edisi bahasa Inggris dari Memoar Sang Pemimpi: Perjalanan Anak Buruh Tani Meraih Asa, Cita, dan Cinta di Amerika yang terbit lebih dulu pada 2025.

Kedua edisi tersebut sama-sama mendapat kata pengantar dari penyanyi internasional asal Indonesia, Anggun. Pada versi bahasa Inggris, Ridwan juga menyertakan puluhan foto keluarga, mulai dari foto pernikahan orang tuanya sekitar 1970 hingga dokumentasi keluarganya pada 2026.