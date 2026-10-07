Distributor Buku Jepang Akui Jual Banyak Buku ke Anthropic, Kini Khawatir untuk Latih AI

Logo Anthropic di Moscone Center, San Fransisco, Amerika Serikat pada 17 September 2026. (Carlos Barria/Reuters)
JawaPos.com - Distributor buku besar Jepang mengakui telah menjual buku dalam jumlah besar kepada perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal Amerika Serikat, Anthropic. Transaksi tersebut memicu kekhawatiran di industri penerbitan Jepang mengenai kemungkinan buku digunakan untuk melatih AI tanpa izin.
Dilansir dari Kyodo, Rabu (7/10), Nippan Group Holdings Inc., perusahaan induk Nippon Shuppan Hanbai Inc., mengonfirmasi transaksi tersebut dalam tanggapannya terhadap surat dari Japan Book Publishers Association.
Kekhawatiran muncul karena buku-buku tersebut diduga dapat dihancurkan setelah bagian punggungnya dipotong agar lebih mudah dipindai dan diubah menjadi data digital untuk melatih AI.
Asosiasi penerbit buku Jepang meminta penjelasan setelah dokumen pengadilan dalam gugatan hak cipta di Amerika Serikat mengungkap bahwa Anthropic pernah berkomunikasi dengan "Nippan Japan" untuk membeli buku dalam jumlah besar.
Dalam surat bertanggal 17 September, asosiasi menanyakan kepada Nippan Group Holdings apakah buku yang dijual kepada Anthropic mencakup judul-judul yang diterbitkan perusahaan anggota asosiasi.
Asosiasi juga mempertanyakan bagaimana distributor tersebut memandang penjualan buku dalam jumlah besar kepada pelanggan luar negeri tanpa memperoleh izin dari penerbit.
"Hal itu akan sangat disayangkan jika perusahaan menjual buku dengan mengetahui bahwa buku-buku tersebut akan digunakan untuk melatih AI," kata sumber dari industri penerbitan.
Sumber tersebut menegaskan bahwa izin dari penulis dan penerbit harus diperoleh sebelum buku disediakan untuk tujuan seperti itu.
Nippan Group Holdings mengakui kepada asosiasi bahwa salah satu perusahaannya telah menjual buku kepada Anthropic selama sekitar satu tahun sejak Desember 2024.
Namun, perusahaan tersebut menyatakan transaksi itu dilakukan tanpa mengetahui bahwa buku-buku tersebut akan digunakan untuk melatih AI.
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