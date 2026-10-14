Catherine Hindra Sutjahyo Undur Diri dari Wadirut GOTO, Disetujui RUPSLB

GOTO dalam RUPSLB menyetujui pengunduran diri Catherine Hindra Sutjahyo sebagai Wakil Direktur Utama. (ANTARA)
JawaPos.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pengunduran diri Catherine Hindra Sutjahyo sebagai Wakil Direktur Utama.
Direktur Utama GOTO, Hans Patuwo mengatakan bahwa persetujuan seluruh agenda RUPSLB mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap arah bisnis, dan perseroan berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut dengan menciptakan nilai tambah jangka panjang.
"Di tengah dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang, kami senantiasa memastikan ekosistem GoTo tumbuh berkelanjutan, dengan mendukung penghasilan mitra pengemudi, membantu mitra merchant mengembangkan usahanya, serta menyediakan layanan yang diandalkan oleh konsumen,” ujar Hans sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Rabu (14/10).
Hans melanjutkan, prioritas tersebut menjadi panduan perseroan dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan investasi agar GOTO bisa terus tumbuh dalam jangka panjang.
“Saya berterima kasih kepada Catherine atas dedikasi dan kontribusinya selama ini dalam memperkuat posisi GOTO, dan saya berharap yang terbaik untuk perjalanan Catherine selanjutnya” ujar Hans.
Dalam RUPSLB, para pemegang saham juga menyetujui pembatalan sebanyak 32 miliar saham tresuri atau setara 2,7 persen dari total saham beredar.
Komisaris Utama GOTO, Agus Martowardojo mengatakan Dewan Komisaris menyambut baik persetujuan pembatalan saham treasuri tersebut.
“Langkah ini akan memberikan manfaat bagi para pemegang saham melalui peningkatan porsi kepemilikan mereka secara proporsional, sekaligus memperbesar partisipasi mereka dalam pertumbuhan GOTO ke depan,” ujar Agus.
Ia juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Catherine Hindra Sutjahyo atas dedikasi dan kontribusinya kepada GOTO serta mendoakan yang terbaik untuk langkah beliau selanjutnya.
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