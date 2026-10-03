Bedah Rumah Digelar Gotong Royong di Sultra, Dukung Program 3 Juta Rumah

JawaPos.com - Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam menyediakan 3 juta rumah berlangsung di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah satunya terlihat dalam Program Gotong Royong Bedah Rumah yang digelar di Kelurahan Mokau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sultra, pada Rabu (30/9) lalu.

Kolaborasi tersebut melibatkan pemda, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, BAZNAS, dunia usaha, serta sejumlah pihak lainnya.

Melalui skema gotong royong, penanganan rumah tidak layak huni diharapkan dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pihak.

Keterlibatan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program perumahan, termasuk dalam penanganan rumah tidak layak huni di daerah.

Salah satu perusahaan yang mengambil bagian dalam kegiatan tersebut yakni Ceria Corp, perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel 100 persen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang beroperasi di Sultra.

Perusahaan itu turut menjadi donatur dalam Program Gotong Royong Bedah Rumah dan menerima Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjalankan program perumahan bagi masyarakat.