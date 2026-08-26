Tak Bisa Bantu Materi, Ojol Gotong Royong Angkut Logistik Aksi AMPB di DPR

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada Rabu (26/8) mendulang dukungan tak terduga dari para pengemudi ojek online (ojol).

Meski tidak menyumbang secara finansial, para driver ojol secara sukarela mengerahkan tenaga fisik untuk mengangkut dan mendistribusikan bantuan logistik bagi massa aksi.

Sejak pagi hingga malam hari, area trotoar gerbang DPR RI yang menjadi titik kumpul utama AMPB tampak dipadati logistik. Para driver ojol bahu-membahu menata pasokan air mineral, roti, hingga kue yang terus berdatangan dari berbagai pihak.

Beberapa pengemudi bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk menyiarkan kondisi terkini di lokasi melalui siaran langsung media sosial mereka.

Rela Tunda Cari Orderan Demi Solidaritas Salah satu driver ojol yang melintas dan memutuskan bergabung adalah Yadi, pengemudi asal Tambora, Jakarta Barat. Ia mengaku sengaja menunda mencari penumpang setelah melihat pergerakan massa di DPR tersebut.

"Enggak, sebetulnya ngebid (cari orderan) dulu, cuman sekalian lewat ya kita partisipasilah sebagai rakyat, gitu aja," ujar Yadi saat ditemui di lokasi, Rabu (26/8).

Bagi Yadi, gerakan ini merupakan bagian dari perjuangan masyarakat luas. Hal itulah yang mendorongnya tergerak untuk menyumbangkan tenaga secara langsung di lapangan.