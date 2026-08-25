Dana Gotong Royong Soekarno Cup Diserahkan untuk Korban Gempa NTT

JawaPos.com - Malam final Soekarno Cup 2026 di Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya tidak hanya menjadi penutup kompetisi sepak bola usia muda.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyalurkan dana gotong royong kemanusiaan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dana dihimpun melalui gerakan solidaritas selama rangkaian Soekarno Cup 2026 yang diikuti 400 talenta muda dari 16 provinsi.

Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup, Komarudin Watubun, mengatakan penggalangan dana menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian sosial kepada para peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam turnamen.

“Ketika saudara-saudara kita di NTT mengalami bencana, kita semua harus merasa terpanggil untuk membantu. Inilah makna gotong royong yang sesungguhnya,” kata Komarudin sebelum pertandingan final Soekarno Cup di GBT Surabaya, Senin (24/8).

Menurut dia, bantuan tersebut tidak semata-mata dilihat dari jumlah dana yang terkumpul. Lebih dari itu, aksi tersebut diharapkan menjadi bentuk solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Komarudin menambahkan, semangat gotong royong menjadi salah satu nilai yang ingin dibangun melalui Soekarno Cup.

Turnamen yang mempertemukan pemain muda dari berbagai daerah itu diharapkan tidak hanya melahirkan pesepak bola berbakat, tetapi juga generasi yang memiliki kepedulian terhadap sesama.

“Soekarno Cup diikhtiarkan untuk mencari talenta muda akar rumput dari berbagai pelosok Tanah Air sekaligus membangun karakter generasi muda bahwa sepak bola harus menjadi kekuatan yang mempersatukan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.