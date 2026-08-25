Dana Gotong Royong Soekarno Cup Diserahkan untuk Korban Gempa NTT. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Malam final Soekarno Cup 2026 di Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya tidak hanya menjadi penutup kompetisi sepak bola usia muda.
Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyalurkan dana gotong royong kemanusiaan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dana dihimpun melalui gerakan solidaritas selama rangkaian Soekarno Cup 2026 yang diikuti 400 talenta muda dari 16 provinsi.
Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup, Komarudin Watubun, mengatakan penggalangan dana menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian sosial kepada para peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam turnamen.
“Ketika saudara-saudara kita di NTT mengalami bencana, kita semua harus merasa terpanggil untuk membantu. Inilah makna gotong royong yang sesungguhnya,” kata Komarudin sebelum pertandingan final Soekarno Cup di GBT Surabaya, Senin (24/8).
Menurut dia, bantuan tersebut tidak semata-mata dilihat dari jumlah dana yang terkumpul. Lebih dari itu, aksi tersebut diharapkan menjadi bentuk solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Komarudin menambahkan, semangat gotong royong menjadi salah satu nilai yang ingin dibangun melalui Soekarno Cup.
Turnamen yang mempertemukan pemain muda dari berbagai daerah itu diharapkan tidak hanya melahirkan pesepak bola berbakat, tetapi juga generasi yang memiliki kepedulian terhadap sesama.
“Soekarno Cup diikhtiarkan untuk mencari talenta muda akar rumput dari berbagai pelosok Tanah Air sekaligus membangun karakter generasi muda bahwa sepak bola harus menjadi kekuatan yang mempersatukan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Juru Bicara Soekarno Cup sekaligus legenda Timnas Indonesia Anang Maruf, mengatakan keterlibatan pemain muda dalam aksi kemanusiaan menjadi bagian dari pembentukan karakter di luar lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti