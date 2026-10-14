Finnet Libatkan Karyawan Lakukan Kegiatan Sosial, Tingkatkan Manfaat untuk Masyarakat

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama sekaligus Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia, Aziz Sidqi. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Finnet Indonesia (Telkom Group) berkomitmen melibatkan karyawan dalam kegiatan sosial. Cara ini bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan membuat perusahaan tumbuh berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama sekaligus Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia, Aziz Sidqi mengatakan, perusahaan tidak sebatas menjalankan program bantuan kepada masyarakat. Pelibatan karyawan juga menjadi salah satu aspek penting.

Komitmen ini pun mendapat pengakuan dengan penghargaan TOP CSR OF THE YEAR 2026. Penghargaan diberikan oleh Tras N Co Indonesia bersama Info Brand.

Melalui penghargaan ini, perusahaan akan meningkatkan kegiatan sosial. Dengan begitu, manfaatnya semakin besar bagi masyarakat.

“Bagi kami, penghargaan ini merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan. Namun, sebetulnya ini juga menjadi pelecut motivasi bagi kami supaya bisa menghadirkan program CSR yang lebih membawa manfaat langsung kepada masyarakat, lingkungan, dan bangsa,” ujar Aziz di Jakarta, Rabu (14/10).

Keberlanjutan bisnis tidak bisa diukur hanya dengan keuntungan yang diperoleh. Perusahaan juga harus memberikan dampak langsung kepada keberlanjutan lingkungan.

Prinsip tersebut menjadi dasar Finnet dalam menjalankan program CSR yang berfokus pada tiga bidang, yakni pendidikan, kemanusiaan, dan lingkungan.

Melalui program Finnet Peduli Pendidikan, perusahaan berupaya mendukung sektor pendidikan. Sementara itu, Finnet Peduli Sosial atau kemanusiaan diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Adapun Finnet Peduli Lingkungan menjadi bagian dari upaya perusahaan mendorong perhatian terhadap kelestarian lingkungan.

Kegiatan sosial seperti ini tidak hanya untuk korporasi. Oleh karena itu, perusahaan mendorong agar karyawan ikut terlibat di dalamnya.

“Kami tidak hanya berkontribusi langsung sebagai perusahaan, tetapi juga selalu mengajak karyawan untuk ikut aktif berdonasi,” kata Aziz.

Ia meyakini, kepedulian yang tumbuh di antara individu dalam perusahaan dapat mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

“Kami meyakini bahwa perusahaan yang diisi oleh individu-individu yang peduli akan membawa perusahaan ini berkelanjutan,” pungkasnya.