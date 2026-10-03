Ingin Mengetahui Apakah Karyawan Senang Bekerja Untukmu? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bekerja dengan senang bersama karyawannya./Magnific/katemangostar
JawaPos.com - Menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting, tetapi sering kali luput diperhatikan: apakah karyawanmu sebenarnya senang bekerja untukmu?
Pertanyaan ini tidak selalu mudah dijawab.
Seorang karyawan bisa datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, mengikuti rapat, dan terlihat profesional, tetapi semua itu belum tentu berarti ia merasa nyaman berada di tempat kerja. Bisa saja ia tetap bekerja karena membutuhkan penghasilan, memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, atau belum menemukan kesempatan lain.
Sebaliknya, karyawan yang benar-benar menikmati pekerjaannya biasanya menunjukkan tanda-tanda yang lebih halus. Mereka merasa dihargai, memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, percaya kepada atasannya, dan melihat pekerjaannya sebagai sesuatu yang memiliki makna.
Masalahnya, banyak pemimpin mencoba mengukur kepuasan karyawan dengan pertanyaan sederhana seperti, “Kamu betah kerja di sini, kan?”
Pertanyaan seperti itu justru sering menghasilkan jawaban yang tidak sepenuhnya jujur.
Ada faktor psikologis yang membuat seseorang enggan mengatakan hal sebenarnya kepada atasannya. Ia mungkin takut dianggap tidak loyal, khawatir memengaruhi kariernya, atau sekadar tidak ingin menciptakan konflik.
Karena itu, jika kamu benar-benar ingin mengetahui apakah karyawan senang bekerja untukmu, jangan hanya bertanya secara langsung.
Perhatikan pengalaman kerja mereka.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (26/9), terdapat enam cara yang bisa kamu lakukan.
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