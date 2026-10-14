Omron Akuisisi Perusahaan Komputer Industri AS Senilai Rp 12,12 Triliun untuk Garap Physical AI

CEO Omron Junta Tsujinaga. (Omron)
JawaPos.com - Perusahaan elektronik Jepang Omron Corp. akan mengakuisisi produsen komputer industri asal Amerika Serikat, OnLogic Inc., senilai USD 675 juta atau sekitar Rp 12,12 triliun. Akuisisi ini ditujukan untuk memperkuat bisnis physical artificial intelligence (physical AI), yakni penerapan kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan perangkat keras dan sistem fisik.
Dilansir dari Kyodo, Rabu (14/10), Omron mengungkapkan bahwa kesepakatan akuisisi tersebut dicapai pada Sabtu (10/10). Melalui transaksi ini, perusahaan yang berbasis di Kyoto itu ingin bertransformasi dari produsen peralatan otomasi pabrik menjadi perusahaan yang berfokus pada pengembangan platform physical AI generasi berikutnya.
Strategi tersebut akan menggabungkan teknologi kontrol presisi tinggi milik Omron dengan komputer industri tangguh yang diproduksi OnLogic. Kombinasi keduanya diharapkan mendukung pengembangan sistem yang mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan pengoperasian perangkat dan mesin di lingkungan industri.
Proses penggabungan kedua perusahaan diperkirakan efektif mulai Januari mendatang. Setelah transaksi rampung, perusahaan induk OnLogic, Interlogic Inc., akan menjadi anak perusahaan langsung Omron yang sepenuhnya dimiliki perusahaan Jepang tersebut.
Menurut Omron, OnLogic memiliki basis pelanggan dari berbagai sektor industri. Lebih dari 90 persen penjualan perusahaan asal Amerika Serikat itu berasal dari pasar Amerika dan Eropa.
Akuisisi ini memperluas jangkauan pasar Omron sekaligus memperkuat posisinya dalam pengembangan teknologi industri berbasis AI. Dengan menggabungkan kemampuan otomasi dan kontrol presisi Omron dengan perangkat komputasi industri OnLogic, perusahaan Jepang tersebut berupaya mengembangkan platform teknologi untuk kebutuhan industri generasi berikutnya.
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