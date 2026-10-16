Kaspersky Bagikan Tips Bikin CV dengan AI, Jangan Asal Unggah Data Pribadi

Ilustrasi seorang HRD sedang melihat CV pelamar kerja (sumber: pexels.com/cottonbro studio)

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) kini dimanfaatkan pencari kerja untuk menyusun curriculum vitae (CV) yang lebih menarik dan sesuai dengan posisi yang dilamar.

Namun, penggunaan teknologi ini perlu dilakukan secara hati-hati, terutama ketika berkaitan dengan keamanan data pribadi dan keaslian informasi dalam dokumen.

Survei terbaru Kaspersky menunjukkan, 90 persen responden menggunakan perangkat berbasis AI, sementara satu dari lima pengguna memanfaatkannya secara aktif untuk mencari pekerjaan.

AI dapat membantu menyesuaikan CV dengan kebutuhan perusahaan dan memasukkan kata kunci yang relevan. Meski begitu, penggunaan berlebihan berisiko membuat isi CV terkesan generik dan kehilangan sentuhan personal.

Lama Saqquor, pakar keamanan dan privasi di Kaspersky, menjelaskan bahwa alat bantu penulisan berbasis AI sangat berguna untuk menyusun dan memoles konten. Namun harus diingat bahwa chatbot publik pada dasarnya adalah ‘penyerap data’.

Alhasil, memasukkan riwayat karier lengkap, detail kontak, atau pencapaian yang dilindungi oleh NDA ke dalam platform AI eksternal berarti menyerahkan kendali atas bagaimana informasi sensitif tersebut disimpan, diproses, atau bahkan berisiko terekspos dalam model pelatihan AI di masa depan.

“Sebaiknya perlakukan AI sebagai mitra diskusi untuk analisis, manfaatkan untuk membantu pengaturan format dan menemukan celah dalam struktur, sembari memastikan bahwa detail profesional Anda tetap autentik dan data pribadi Anda tetap tersimpan secara offline,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Sementara itu, untuk membantu pencari kerja memanfaatkan AI secara tepat, Kaspersky membagikan sejumlah kiat berikut!