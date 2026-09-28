Dekati Nasabah Potensial, Pindahkan Kantor Pusat ke Kawasan Sudirman

PT Degadai Solusi Digital memindahkan kantor pusat deGadai ke Gedung Sudirman 7.8, Jakarta Pusat, untuk mendekatkan layanan kepada nasabah dan mitra bisnis di kawasan Sudirman-Senayan. (Istimewa)
JawaPos.com - Aktivitas bisnis di kawasan Sudirman, Jakarta, terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan layanan finansial yang membutuhkan akses cepat dan privasi.
Kondisi tersebut turut mendorong sejumlah perusahaan menyesuaikan lokasi operasionalnya agar lebih dekat dengan aktivitas nasabah.
PT Degadai Solusi Digital resmi memindahkan kantor pusat platform gadai digital deGadai dari APL Tower Central Park, Jakarta Barat, ke Gedung Sudirman 7.8, Jakarta Pusat.
Founder sekaligus Chief Executive Officer deGadai Sugih Yusuf mengatakan, perpindahan kantor dilakukan untuk mendekatkan perusahaan dengan nasabah dan mitra bisnis yang selama ini banyak beraktivitas di kawasan Sudirman-Senayan.
"Kami memilih Sudirman 7.8 agar lebih dekat dengan nasabah yang mempercayakan aset berharga mereka kepada kami," ujar Sugih.
Kantor baru tersebut berada di Sudirman 7.8 Lantai 20 Unit 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.
Alamat itu menggantikan kantor sebelumnya di APL Tower Central Park Unit 3 Lantai 36, Jalan S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat. Alamat lama tercantum dalam pengumuman izin usaha pergadaian deGadai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023.
Sugih menyebut relokasi tersebut berkaitan dengan penyesuaian kedudukan hukum perusahaan sekaligus kebutuhan operasional. "Perpindahan ini merupakan penyesuaian alamat dan infrastruktur operasional kami," katanya.
Sugih memastikan perubahan alamat tersebut tidak mengubah izin usaha pergadaian yang dimiliki perusahaan. "Izin usaha kami tetap sama dan kegiatan usaha tetap berada dalam koridor pengawasan OJK," tuturnya.
Lingkup wilayah usaha perusahaan juga tetap berada di Provinsi DKI Jakarta. Layanan pergadaian yang dijalankan mencakup gadai jam tangan mewah, tas branded, perhiasan dan berlian, kendaraan mewah, hingga gawai flagship.
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