Striker Chelsea Nicolas Jackson Resmi Pindah ke Aston Villa / ig @astonvilla
JawaPos.com - Nicolas Jackson resmi mengakhiri petualangannya bersama Chelsea dan bergabung dengan Aston Villa. Striker asal Senegal itu pindah dengan biaya yang menurut Press Association mencapai rekor klub sebesar £65 juta (€76 juta).
Jackson menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dan akan kembali bekerja sama dengan Unai Emery, sosok yang sudah dikenalnya sejak keduanya berada di Villarreal.
Melansir Breaking News, Emery mengonfirmasi kedatangan Jackson dalam konferensi pers pada Jumat sebelum klub mengumumkan kesepakatan tersebut beberapa jam kemudian.
Transfer ini sekaligus menjadi langkah penting bagi Villa setelah mereka kehilangan Ollie Watkins. Penyerang berusia 30 tahun itu sedang dalam tahap finalisasi kepindahan senilai £50 juta ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Jackson pun diproyeksikan menjadi pengganti langsung Watkins di lini depan Villa.
Kembali Bekerja Sama dengan Emery
Jackson bukan wajah asing bagi Emery. Keduanya pernah bekerja bersama di Villarreal sebelum Jackson meninggalkan Spanyol dan melanjutkan kariernya ke Premier League bersama Chelsea pada 2023.
Kini, setelah beberapa musim yang penuh pasang surut di Stamford Bridge, Jackson mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali kariernya di bawah pelatih yang sudah mengenalnya.
Aston Villa sendiri sebenarnya sudah tertarik mendatangkannya pada musim panas lalu. Namun, Jackson akhirnya menjalani masa peminjaman ke Bayern Munich.
Kepindahannya ke Bayern sempat berlangsung cukup rumit dan pada akhirnya tidak menghasilkan transfer permanen karena sejumlah persyaratan dalam kesepakatan tidak terpenuhi.
Jackson Tinggalkan Chelsea
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