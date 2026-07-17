8 Alasan Mengapa Pindah Tempat Tinggal Tidak Selalu Berarti Cara Paling Tepat untuk Move On Menurut Psikologi

seseorang yang pindah tempat tinggal / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Ketika seseorang mengalami putus cinta, kehilangan orang terdekat, perceraian, kegagalan karier, atau pengalaman yang menyakitkan, muncul keinginan untuk memulai hidup baru. Salah satu keputusan yang sering diambil adalah pindah tempat tinggal. Banyak orang percaya bahwa berpindah kota, lingkungan, atau bahkan negara akan membuat luka emosional ikut tertinggal.

Ungkapan seperti "Aku harus pindah supaya bisa melupakan semuanya" terdengar sangat umum. Sekilas, keputusan ini tampak masuk akal. Lingkungan baru dianggap mampu memberikan awal yang segar, teman baru, rutinitas baru, hingga peluang hidup yang berbeda.



Namun, psikologi menjelaskan bahwa move on bukan sekadar berpindah lokasi. Luka emosional tidak tinggal di sebuah rumah atau kota, melainkan tersimpan dalam pikiran, emosi, dan cara seseorang memaknai pengalaman hidupnya.



Artinya, pindah tempat tinggal memang dapat membantu dalam kondisi tertentu, tetapi bukan selalu menjadi solusi terbaik. Jika akar masalah belum diselesaikan, seseorang bisa membawa beban emosinya ke mana pun ia pergi.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (17/7), terdapat delapan alasan mengapa pindah tempat tinggal tidak selalu menjadi cara paling tepat untuk move on menurut psikologi.



1. Emosi Tidak Ikut Tertinggal di Tempat Lama



Dalam psikologi, emosi berasal dari proses berpikir, ingatan, dan interpretasi terhadap suatu pengalaman. Saat seseorang pindah rumah, yang berubah hanyalah lokasi fisik, sementara memori emosional tetap tersimpan di otak.



Misalnya, seseorang pindah kota setelah putus cinta dengan harapan tidak lagi merasa sedih. Namun beberapa minggu kemudian, rasa kehilangan tetap muncul ketika mendengar lagu tertentu, melihat pasangan lain, atau mengingat kenangan lama.



Hal ini menunjukkan bahwa sumber rasa sakit bukan semata-mata tempat, melainkan bagaimana otak menyimpan pengalaman tersebut.



Karena itu, perpindahan tempat tidak otomatis menghapus luka emosional.



2. Menghindar Berbeda dengan Menyelesaikan Masalah



Psikologi mengenal konsep avoidance coping, yaitu strategi menghadapi stres dengan cara menghindari sumber ketidaknyamanan.



Pindah rumah bisa menjadi bentuk penghindaran apabila dilakukan hanya untuk lari dari rasa sakit, bukan untuk memperbaiki kondisi psikologis.



Masalahnya, emosi yang dihindari sering kali muncul kembali di kemudian hari. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa menghindari emosi justru dapat memperpanjang proses pemulihan.



Move on yang sehat membutuhkan keberanian menghadapi kenyataan, menerima emosi, lalu perlahan membangun kehidupan baru.



3. Lingkungan Baru Tidak Menjamin Perasaan Baru



Banyak orang berasumsi bahwa lingkungan baru otomatis menghadirkan kebahagiaan.



Padahal menurut konsep hedonic adaptation, manusia memiliki kecenderungan kembali pada tingkat kebahagiaan sebelumnya setelah beradaptasi dengan perubahan besar.



Awalnya mungkin terasa menyenangkan tinggal di tempat baru. Semua terlihat menarik dan penuh harapan.



Namun setelah beberapa bulan, rutinitas kembali terbentuk. Jika masalah emosional belum selesai, perasaan sedih, cemas, atau kehilangan bisa muncul lagi.



Artinya, kebahagiaan tidak hanya bergantung pada lokasi tempat tinggal.



4. Kenangan Tetap Dibawa oleh Otak



Ingatan tidak tersimpan di rumah, kamar, atau jalan tertentu.



Otak memiliki kemampuan memanggil kembali memori melalui berbagai pemicu, seperti aroma, lagu, cuaca, hingga percakapan sederhana.



Seseorang bisa saja pindah ribuan kilometer, tetapi tetap mengingat mantan pasangan saat mendengar lagu favorit mereka.



Fenomena ini menunjukkan bahwa memori emosional jauh lebih kompleks daripada sekadar lokasi fisik.



Oleh karena itu, proses move on lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang mengelola ingatan, bukan menghapusnya.



5. Perubahan Eksternal Tidak Selalu Mengubah Pola Pikir



Dalam pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT), pikiran memiliki peran besar dalam membentuk emosi.



Jika seseorang masih memiliki keyakinan seperti:



"Aku tidak akan bahagia lagi."

"Semua hubungan pasti berakhir buruk."

"Aku gagal sebagai pasangan."



Maka pindah tempat tinggal tidak akan mengubah keyakinan tersebut.



Yang perlu diubah adalah pola pikir yang kurang adaptif, bukan hanya alamat tempat tinggal.



Ketika cara berpikir berubah menjadi lebih realistis dan sehat, proses move on biasanya menjadi lebih mudah.



6. Kehilangan Dukungan Sosial Justru Bisa Memperlambat Pemulihan



Salah satu faktor terpenting dalam pemulihan psikologis adalah dukungan sosial.



Keluarga, sahabat, rekan kerja, atau komunitas dapat membantu seseorang melewati masa sulit dengan memberikan rasa diterima dan didengarkan.



Jika pindah dilakukan tanpa persiapan, seseorang justru berisiko kehilangan jaringan sosial yang selama ini menjadi sumber kekuatan.



Kesepian yang muncul di lingkungan baru bahkan dapat meningkatkan stres dan memperlambat pemulihan emosional.



Karena itu, sebelum memutuskan pindah, penting mempertimbangkan apakah keputusan tersebut akan memperkuat atau justru mengurangi dukungan sosial.



7. Move On Adalah Proses Internal



Menurut psikologi, move on bukan berarti melupakan sepenuhnya.



Move on berarti mampu menerima kenyataan, belajar dari pengalaman, dan tetap menjalani hidup tanpa terus-menerus dikuasai masa lalu.



Seseorang dapat benar-benar move on meskipun masih tinggal di lingkungan yang sama.



Sebaliknya, ada orang yang sudah pindah kota berkali-kali tetapi tetap terjebak dalam kenangan yang sama.



Ini menunjukkan bahwa proses penyembuhan terutama terjadi di dalam diri, bukan pada perubahan lokasi.



8. Pindah Tempat Tinggal Sebaiknya Menjadi Bagian dari Rencana, Bukan Pelarian



Bukan berarti pindah rumah selalu salah.



Dalam beberapa kondisi, perpindahan memang memberikan manfaat nyata, misalnya karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, melanjutkan pendidikan, berada di lingkungan yang lebih sehat, atau menjauh dari hubungan yang benar-benar berbahaya.



Namun keputusan tersebut sebaiknya didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan semata-mata dorongan emosional sesaat.



Ketika pindah menjadi bagian dari rencana hidup yang matang, perubahan lingkungan dapat mendukung proses penyembuhan.



Sebaliknya, jika hanya dijadikan pelarian, rasa sakit sering kali tetap mengikuti.



Cara Move On yang Lebih Sehat Menurut Psikologi



Daripada hanya mengandalkan perpindahan tempat tinggal, psikologi menyarankan beberapa langkah yang lebih efektif:



Mengizinkan diri merasakan emosi tanpa menekannya.

Menerima bahwa kehilangan merupakan bagian dari kehidupan.

Menulis jurnal untuk membantu memproses pikiran dan perasaan.

Menjaga hubungan dengan keluarga serta teman yang suportif.

Membentuk rutinitas baru yang lebih sehat.

Mengembangkan hobi atau keterampilan baru.

Berlatih mindfulness agar lebih fokus pada masa kini.

Berkonsultasi dengan psikolog jika kesedihan berlangsung lama atau mengganggu aktivitas sehari-hari.



Langkah-langkah tersebut membantu penyembuhan dari dalam, bukan sekadar mengubah kondisi di luar diri.



Kesimpulan



Pindah tempat tinggal memang dapat memberikan suasana baru, kesempatan baru, dan pengalaman baru. Namun menurut psikologi, perubahan alamat bukanlah jaminan seseorang bisa move on.



Luka emosional berasal dari cara otak menyimpan pengalaman, bukan dari lokasi tempat tinggal. Jika emosi belum diproses, pola pikir belum berubah, dan penerimaan belum terjadi, rasa sakit dapat tetap hadir di mana pun seseorang berada.





Move on yang sesungguhnya terjadi ketika seseorang mampu menerima masa lalu, memahami emosinya, mengambil pelajaran, lalu melangkah menuju masa depan dengan cara yang lebih sehat. Pindah tempat tinggal bisa menjadi bagian dari perjalanan tersebut, tetapi bukan satu-satunya, apalagi selalu menjadi cara yang paling tepat.***