Penerbangan di Bandara Singkawang Terhenti Satu Bulan akibat Kabut Asap Karhutla

Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. (Antara)
JawaPos.com - Kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menyebabkan operasional penerbangan di Bandara Singkawang terhenti hingga kini sudah satu bulan. Sehingga pemerintah kota bersama pihak terkait mencari alternatif pengaturan jadwal penerbangan.
Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan penerbangan di bandara tersebut hingga Jumat ini belum kembali beroperasi karena kondisi kabut asap yang masih tebal.
“Iya, genap sebulan. Hal itu dikarenakan kabut asap hingga kini masih tebal,” katanya, dikutip dari Antara, Jumat (18/9).
Sebelumnya, Ilham Hafizi menyebutkan bahwa penerbangan terakhir yang beroperasi di Bandara Singkawang pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, seluruh jadwal penerbangan belum dapat diberangkatkan hingga saat ini.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Singkawang karena terganggunya konektivitas udara berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan bandara.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan pemerintah kota mendorong adanya alternatif pengaturan jadwal penerbangan dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang, salah satunya melalui penerbangan pada pagi hari.
“Jarak pandang pada pagi hari relatif lebih baik dibandingkan sore hari yang cenderung mengalami penurunan akibat kabut asap,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Tjhai Chui Mie dalam rapat kerja bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Singkawang serta perwakilan maskapai penerbangan di Kantor Wali Kota Singkawang.
Ia mengatakan usulan penerbangan pagi tetap harus menyesuaikan hasil pemantauan kondisi cuaca dan ketentuan keselamatan penerbangan.
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