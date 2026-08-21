Karhutla Kepung Kalimantan, Ribuan Titik Api Sebabkan Kabut Asap

Petugas dari tim gabungan berupaya memadamkan kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (19/8/2026). (BPBD Penajam Paser Utara)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 1.487 hotspot mengepung Kalimantan pada Kamis (20/8).
Ribuan titik api itu mengepung salah satu pulau terbesar di Indonesia itu, dan mengakibatkan kabut asap di berbagai wilayah.
Mulai dari Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), hingga Kalimantan Timur (Kaltim).
Pelaksana Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan, sebaran hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah.
Berdasar data pemantauan terbaru dari Satelit NOAA-20, sebaran hotspot di Kalimantan sudah mencapai 1.487 hotspot.
”Jumlah tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik,” kata Berton, dikutip Jumat (21/8).
Sebagai langkah antisipasi meluasnya karhutla di Kalimantan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor.
BNPB bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan titik panas, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan.
Tidak hanya itu, BNPB juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya karhutla.
Pemerintah daerah didorong terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi karhutla dan memastikan ketersediaan sarana prasarana pemadaman.
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Jawa Pos
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